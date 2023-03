Hoek Kortrijkstraat en Ontvangersstraat in Tielt krijgt gloednieuw appartementencomplex

Het uitzicht op de hoek van de Kortrijkstraat en de Ontvangersstraat in Tielt zal binnenkort ingrijpend veranderen. In de loop van april gaan de gebouwen er namelijk tegen de vlakte om plaats te ruimen voor Het Leersnijderspark, een nieuwbouwcomplex met 22 appartementen en een nieuw handelspand aan de kant van de Kortrijkstraat.

Het Leersnijderspark bestaat uit twee aparte blokken, ingebed in een groene omgeving. Residentie Ter Linde, met een handelsruimte van 438 vierkante meter op het het gelijkvloers, komt op de hoek van de Kortrijkstraat, terwijl residentie Ter Olm uitgeeft op de Ontvangerstraat. Daar komt ook de inrit voor de ondergrondse parking.

Horeca mogelijk

In april starten de sloopwerken van de huidige gebouwen en wellicht na het bouwverlof beginnen dan de eigenlijke werken. De verkoop is deze week opgestart. Volgens Griet Defeyter van ontwikkelaar Plan & Bouw krijgt het project niets dan positieve reacties. “Soms is het anders, maar in Tielt merken we dat het vooruitzicht van vernieuwing duidelijk geapprecieerd wordt, zeker ook door de handelaars. Voor het handelspand op het gelijkvloers zijn de mogelijkheden overigens heel groot. Zo kan het eventueel opgedeeld worden in twee kleinere winkelruimtes, al hebben we ook plaats voorzien voor een terrasje, dus zelfs een horecazaak is perfect mogelijk.”

Plan & Bouw is er al sinds 2018 mee bezig. “Alle vergunningen zijn intussen rond en we zijn erg trots dat we nu uit de startblokken kunnen schieten met het Leersnijderspark”, zegt bestuurder Griet Defeyter.

“En in combinatie met de nieuwe ontwikkelingen op de collegesite geloven we dat beide projecten elkaar kunnen versterken. De naam verwijst trouwens naar de familie De Leersnijder, de vorige eigenaars van de site. Naar verluidt was er ooit een textielfabriek gevestigd, al hebben de gebouwen ondertussen hun beste tijd gehad.”

De prijzen van de appartementen variëren tussen de 251.315 euro en de 449.700 euro. Meer info op planenbouw.be