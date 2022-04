Hoe zou het nog met Gilbert Dekeyser zijn?

Het is ondertussen twee jaar geleden dat Gilbert Dekeyser de deur van café De Kroon in Koekelare definitief achter zich dichttrok. Na 50 jaar achter de tapkranen van zeven verschillende cafés besloot hij het vanwege gezondheidsproblemen rustiger aan te doen. Maar hoe zou het ondertussen nog met Gilbert zijn, dat vragen veel gewezen klanten zich af.

Gilbert Dekeyser (71) verblijft sinds augustus 2021 in het wzc Blyvelde in Kortemark. “De problemen zijn eigenlijk al enkele jaren geleden begonnen na een rugoperatie”, blikt Gilbert terug. “Daarna ging het steeds moeilijker, de vaste klanten in het café wisten dat en hielpen me waar nodig. Na de eerste lockdown in 2020 besloot ik het caféleven vaarwel te zeggen. Een overnemer was ondertussen gevonden en ik kon een appartement huren aan de Ringlaan.”

Rusthuis

Met de hulp van thuisverpleging lukte het Gilbert om zelfstandig te blijven wonen, tot hij plots moest worden opgenomen in het ziekenhuis. “Volgens de dokters takelen mijn kleine hersenen af. Stappen lukt niet meer, ik heb hulp nodig bij het eten en ook praten gaat langzamer”, vertelt Gilbert die koos voor het wzc in Kortemark toen er net een kamer vrijkwam. “Ik kan oprecht zeggen dat ik hier graag ben, ik doe de verpleegstertjes al eens graag gaan. Het caféleven, dat ging toch niet meer”, relativeert Gilbert.

“En ik ben goed omringd door mijn familie. Mijn drie zussen en een broer komen dikwijls langs. Naar de dagzaal ga ik liever niet, ik heb te veel medelijden met sommige medebewoners. Ik geef de voorkeur aan mijn kamer, met mijn televisie.” Op zijn kamer verwijzen enkele foto’s nog naar zijn ruim 50 jaar lange carrière in het Koekelaars caféleven. Zijn diploma van ereburger – Gilbert is de enige in Koekelare die dit kreeg – hangt er niét bij. “Ik moest een selectie maken van wat mee kon en wat niet”, verontschuldigt Gilbert zich.

Geen heimwee

Bang voor het einde is Gilbert naar eigen zeggen niet. “Ik ben een contente mens, ik heb een mooie leeftijd”, vindt hij. “Ik heb niets gemist. Ik heb heel verre reizen gemaakt en zag een stuk van de wereld. Neen, heimwee naar het café heb ik niet.” (Trui Lievens)