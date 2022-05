Hoe trager, hoe beter: kampioenschap surplacen in Roeselare groot succes

Zondagnamiddag vond de eerste editie van het West-Vlaams kampioenschap surplacen voor kinderen plaats.

Het Ange Angillisplein was de place to be voor dit kampioenschap. Het principe was simpel: met de fiets zo traag mogelijk een afstand van 5 meter afleggen zonder een voet aan de grond te zetten.

Onder een stralende zon en ideale temperaturen kwamen 32 deelnemers aan de start van het West-Vlaams kampioenschap. Bij de jongste categorie ging Jack Marchand met de winst lopen, hij deed er 13 seconden en 95 hondersten over.

Bij de categorie 8 tot 10 jaar was het Lucas Depoortere met 18 seconden en 46 honderdsten. De familie Plateel toonde zich de beste bij de oudere categorieën. Fran won in de categorie 10 tot 12 en Lars Plateel schreef de overwinning op zijn naam bij de groep tussen 12 en 14 met een tijd van meer dan 4 minuten.