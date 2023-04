Hoe schrijnwerker Gerard van zijn zaak een meubelgigant maakte: Gaverzicht bestaat 75 jaar

De bekende zaak Meubelen Gaverzicht in Deerlijk viert deze week een speciale verjaardag. Het is namelijk 75 jaar geleden dat meubelmaker Gerard Bekaert zijn atelier opstartte, dat uitgegroeid is tot een meubelgigant. Vandaag wordt de zaak gerund door de dochters van Gerard. “Ons uitgebreid aanbod blijft onze grote sterkte.”

Officieel heet het Interieur Avenue Gaverzicht, maar de meeste mensen kennen de zaak langs de E17 in Deerlijk nog steeds als Meubelen Gaverzicht. Meestal klinkt in het achterhoofd dan ook het bekende reclamedeuntje, dat al decennialang een oorwurm is. De meubelzaak langs de Stationsstraat is al sinds 1948 een naam als een klok in de streek en ver daarbuiten.

Aan de basis van dit alles: Gerard Bekaert. De schrijnwerker kreeg kort na de Tweede Wereldoorlog steeds meer aanvragen om meubels op maat te maken. “Begin jaren 50 was de vraag zo groot dat er werd overgeschakeld op massaproductie”, aldus Dominique Derycke, marketingmanager én schoonzoon van wijlen Gerard. “Er werd ook een toonzaal van 1.500 vierkante meter geopend, wat heel vooruitstrevend was in die periode. Hoewel auto’s nog niet zo talrijk waren als nu, wilde hij er absoluut ook een parking bij. Gerard, een heel aimabel mens met een ongelooflijke vakkennis, was niet alleen bijzonder handig, maar ook erg ondernemend. Een visionair als het ware.”

De zaak is onherkenbaar in vergelijking met de beginjaren. © GF

Toekomst verzekerd

Al is geluk ook een niet onbelangrijke factor in een succesvol ondernemingsverhaal. De komst van de E17 was een godsgeschenk voor het bedrijf, niet alleen qua bereikbaarheid maar ook op vlak van visibiliteit. Het bedrijf groeide exponentieel. “In die mate dat er gekeken werd om de druk op het verkeer te verminderen, waardoor we het magazijn verplaatsten naar wat verderop. De ring rond Deerlijk was er al en die nabijheid bleek perfect.”

Gerard zag samen met zijn echtgenote hun levensdroom alleen maar groter worden, met begin jaren 90 ook een extra aanpalende meubelwinkel BE-Okay. Niet lang na de opening (in 1996, red.) stierf de man, maar de opvolging was verzekerd. Zijn drie dochters runnen vandaag de zaak. Kristien is verantwoordelijk voor de aankoop van het decomateriaal en babyartikelen, waar Catherine zich focust op de verkoop en de horecazaak in de winkel. Regine, de jongste dochter, neemt dan weer het financiële aspect van het bedrijf voor haar rekening. “En nee, er wordt op familiebijeenkomsten niet alleen over de zaak gepraat”, glimlacht Dominique. “Meestal gaat het over de kinderen en kleinkinderen.”

Blue Woods Hotel

In 2000 werd ook een filiaal geopend in Moeskroen, om de vele Franstalige klanten te bedienen. In Frankrijk kennen ze immers geen meubelzaken van dit formaat. Bovendien zijn de prijzen van meubelen in ons land ook schappelijker. “Voor de Fransen is de grens oversteken geen enkel probleem, zeker als ze op hun wenken en in het Frans bediend worden.”

Opvallend: ook het aanpalende luxehotel is in handen van de familie. Het Blue Woods Hotel is meteen ook een knipoog naar Gerard, meer bepaald naar zijn vrouw: Denise Deblauwe. Dat blauw en zijn liefde voor het hout werd in de naam verwerkt.

Gaverzicht viert de 75ste verjaardag nu vooral met speciale acties voor de klanten. “Of we aan uitbreiding denken? We zijn nu vooral aan het kijken wat we nog kunnen realiseren op digitaal vlak. Onze grote sterkte ligt vooral op het uitgebreide aanbod. Vroeger kwamen mensen meubelen kopen, maar gaandeweg wilden ze bijvoorbeeld andere stoelen bij een tafel. En later wilden ze pakweg een andere stof voor de stoel. Nu zijn de mogelijkheden legio. We veranderen mee met de klanten, want ook het interieur ziet er helemaal anders uit dan vroeger. Vroeger hadden we meer boxen in de winkel, waarbij alles verdeeld was in salons of eetkamers. Maar vandaag zijn dat niet noodzakelijk aparte ruimtes in huis en lopen ze bijvoorbeeld over in de keuken. Die lijn proberen wij ook door te trekken in onze toonzaal. We denken dus letterlijk en figuurlijk out of the box. Of het moeilijker is geworden dan vroeger? We moeten meer inspanningen leveren voor hetzelfde resultaat, dat is waar. We werken veel meer op maat van de klanten en hun behoeften. Maar wel nog altijd met evenveel plezier.”