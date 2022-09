Hoe pakken we armoede aan in Zwevegem?

Zaterdagvoormiddag kwamen een veertigtal vrijwilligers uit diverse armoedeorganisaties brainstormen hoe ze verder de armoede kunnen bestrijden in Zwevegem. De voorgestelde ideeën zullen nu beoordeeld worden op hun haalbaarheid.

Het is niet de eerste keer dat men een dergelijk initiatief opzet. In het verleden gebeurde dit ook al en daar vloeiden zaken zoals de Pamperbank of de Fietsbieb uit voort.

“Volgens de officiële cijfers doet Zwevegem het helemaal niet slecht op vlak van armoede”, zegt schepen Marc Claeys (Samen!). “Zo ligt de welvaartsindex voor Zwevegem op 109, wat vier punten meer is dan West-Vlaanderen. Ook telt onze gemeente slechts 3,7% geboorten in kansarme gezinnen terwijl het provinciaal gemiddelde 12,5% bedraagt. Ook het gemiddeld inkomen per inwoner scoort vrij goed. Van de ons omringende gemeenten doet enkel Anzegem iets beter.”

Wil dit nu zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten en niets moeten ondernemen om armoede te bestrijden? “Zeker niet”, zegt de schepen. “Geven de officiële cijfers een positief beeld, dan ervaren onze vrijwilligers op het terrein toch een stijgende vraag naar hulp. Steeds meer mensen kloppen aan bij de 17 verenigingen of organisaties die in onze gemeente actief zijn op het vlak van armoedebestrijding.”

Meer hulpvragen

Zowat iedereen gaf inderdaad aan dat ze een stijgend aantal hulpvragen krijgen. Het was vooral voelbaar bij voedselverdeelcentrum Food4all die recent een grote stijging noteerde en de sociale winkel Surplus die de jongste jaren een duidelijke stijging ziet. “Het zijn vooral jonge alleenstaanden met kinderen die erbij komen. Twee jaar terug hadden we in september/oktober zo’n 40 tot 45 gezinnen die we over de vloer kregen, vorig jaar waren dit er voor dezelfde periode 50 tot 55 en nu tellen we al 65 tot 70 gezinnen, goed voor zo’n 190 personen”, vertelt Palmer Vandemeulebroecke van Surplus.

Maar niet alleen op het vlak van voeding is er een stijgende vraag waar te nemen. Ook het project ‘Iedereen digitaal’, dat laptops uitleent aan jongeren die dit nodig hebben voor schoolwerk en er geen kunnen kopen, merkt een steeds stijgende vraag. Dat geldt ook voor de mensen van Maison Bernadette, waar men kledij en schoenen ter beschikking stelt. Daar is er een stijgende trend, met soms 30 tot 40 mensen per openingsmoment.

In een vijftal werkgroepen werd zaterdagvoormiddag gebrainstormd welke nieuwe initiatieven of werkpunten zouden kunnen uitgevoerd worden in Zwevegem. Daarna zaten ze allemaal rond de tafel in de raadzaal om hun besluiten kort toe te lichten. De diverse voorstellen zullen nu nader bekeken worden op hun haalbaarheid en in oktober volgt nog een feedbackmoment.