Hoe Johanna Vannieuwenhuyze probleemloos honderd jaar werd

Feest in het woonzorgcentrum Westerlinde, op donderdag 11 augustus. Met kleurrijke ballonnen, wimpels, bubbels en taart, naar aanleiding van het eeuwfeest van Johanna Vannieuwenhuyze.

Schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie (beide CD&V) waren namens de stad aanwezig om de kwieke 100-jarige te feliciteren en geschenken te overhandigen. Familie, vrienden en medebewoners zongen uit volle borst ’(nog) lang zal ze leven’ en Johanna zong flink mee.

Johanna was de eerstgeborene in een gezin van twaalf kinderen. Haar moeder overleed op jonge leeftijd en Johanna moest, als oudste, de taken van haar moeder zoveel mogelijk overnemen. Daar zijn ongetwijfeld haar sterk karakter en doorzettingsvermogen gevormd. Tot begin van de jaren zestig baatte ze café Stad Bordeaux in Hof van ’t Henneken uit. Ze trouwde met Carlos Arteel, mecanicien in de garage Godderis en meer dan veertig jaar vrijwillige brandweerman en ambulancier. Samen kregen ze een dochter Inge; zij woont samen met haar man Bruno Foucaert in Ath, in de provincie Henegouwen. Johanna heeft twee kleinkinderen, die ondertussen voor vijf achterkleinkinderen hebben gezorgd.

Carlos is twaalf jaar jonger dan Johanna, maar twee jaar geleden werd de zorg voor hem te groot en verhuisden ze allebei van de Vijfwegenstraat naar het woonzorgcentrum Westerlinde.

Meer dan 45 jaar had het echtpaar een stacaravan op de camping De Hoge Blekker in Koksijde, waar ze veel van hun vrije tijd hebben doorgebracht.

Recht voor de raap

Johanna is nog bijzonder kwiek en welbespraakt, ze weet wat ze wil en is recht voor de raap. “Ze heeft nauwelijks hulp nodig, maakt tweemaal daags een wandelingetje in de buurt, doet elke morgen enkele turnoefeningen in bed, en houdt rond elf uur haar dagelijkse apero”, zegt de hoofdverantwoordelijke van het woonzorgcentrum.

Johanna’s gouden tip om honderd te worden is: alle dagen gymnastiek. Ze hoopt daarmee 105 te worden. (AD)