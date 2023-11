Hoe een brief over ezels en Helmut Lotti tot een Lage Landen-romance leidde tussen Waddeneiland Texel en Kuurne

Sinds 1996 onderhoudt Kuurne een sterke band met het Nederlandse Waddeneiland Texel, die is ontstaan door hun gedeelde passie voor ezels – en een misverstand rond Helmut Lotti. Naar aanleiding van de 900ste verjaardag van Kuurne heeft Texel tijdens de Ezelsfeesten 900 bloembollen geschonken. Die zijn nu geplant in de omgeving van de Sint-Pieterskerk.

De band tussen Kuurne en Texel vindt zijn ontstaan na een optreden van Helmut Lotti op Texel. Daar ontspon zich een opmerkelijk gesprek over ezels. Dat resulteerde in een brief van de notabelen van het eiland aan de ezelsgemeente Sint-Amandsberg, de Gentse deelgemeente waar Helmut Lotti toen woonde. De brief belandde echter bij de stadsdiensten van Gent, vanwaar die werd doorgestuurd naar Kuurne. Daar kwam hij terecht bij schepen Rik Bouckaert en vervolgens bij de Orde van de Ezel.

“Nadat wij die brief in handen hadden gekregen, was onze nieuwsgierigheid geprikkeld en stuurden wij drie moedige avonturiers naar het Waddeneiland”, vertelt Eddy Lafaut, gewezen grootmeester van de Orde van de Ezel en een van die avonturiers

“We arriveerden daar ’s morgens en troffen er enkel gesloten cafés aan – op een kleine bruine kroeg na, waarvan het plafond was volgestouwd met antieke accordeons en ezelsriemen. Daar kregen we de vraag of we buschauffeurs waren, maar na ons verhaal te hebben gedaan werden we vriendelijk de weg gewezen naar De Groote Slok, waar we als royalty werden behandeld. We kregen een exclusieve rondleiding over het hele eiland.”

“De 900 bloembollen zullen in het voorjaar de omgeving van de Sint-Pieters- kerk opfleuren”

“We vernamen ook hoe de vereniging Multifunctionele Ezelvereniging Texel i. a. (in amore), die voor de ezeltjes op het eiland zorgt, is ontstaan. Vanwege zijn journalistiek werk moest ezelliefhebber Theun de Winter regelmatig het eiland verlaten. Dus richtte hij MET IA op. Net als de Orde van de Ezel organiseert die vereniging evenementen en ondersteunt ze goede doelen met het lidmaatschapsgeld.”

“Bij Paal 9 deden wij onze plannen uit de doeken, waarna een vriendschapsband ontstond die 27 jaar later nog altijd standhoudt.” Die Paal 9 verhuisde 25 jaar geleden richting Kuurne, ter ere van het 875-jarig bestaan, en kreeg een plaatsje nabij café ‘t Molenhof op de Brugsesteenweg. “Binnen de Orde van de Ezel is er een groepje vrijwilligers die zich het Comité Onderhoud Paal 9 noemt en dat onderhoud ook voor zijn rekening neemt.”

“Op regelmatige basis trekt een delegatie van de Orde richting Texel om de vriendschapsbanden te onderhouden. In mei van dit jaar nam zij een strandpaal met daarop het getal 900 mee, verwijzend naar het aantal jaar dat Kuurne bestaat. Die paal kreeg een prominente plaats in de duin gelegen naast de plek waar strandpaal 9 stond.” En toen een delegatie van Texel werd uitgenodigd naar de Ezelsfeesten, bracht die als geschenk 900 bloembollen mee.

Die bollen zijn vorige week door de kindergemeenteraad geplant in de groenzone aan de Sint-Pieterskerk. Amélie Deleu, kinderschepen van Milieu: “Tijdens corona organiseerden we met onze school Pienter een winterse wandeling. Toen merkten we op hoe donker en saai de groenzones rond de kerk eruitzagen. Vorig jaar hebben we daar 14.000 vlammetjes gezet. De 900 bloembollen zullen in het voorjaar voor een prachtig uitzicht zorgen.”