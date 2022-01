Hoe diep moet er gegraven worden voor bouw nieuwe evenementenhal in Diksmuide? Meerderheid weet het nog niet, oppositie vreest voor gigantische extra uitgaven

Nog tot 3 februari loopt het openbaar onderzoek voor de sloop van de evenementenzaal Boterhalle op de Grote Markt in Diksmuide. Oppositiepartij Vooruit maakt zich vooral zorgen over het archeologische onderzoek. “Als ik zie hoeveel dat extra kost in Ieper, houd ik mijn hart vast”, zegt Kurt Vanlerberghe.

Binnenkort verdwijnt een iconisch gebouw bij de Grote Markt. De Boterhalle werd in 1928 gebouwd als overdekte markthal en werd in 1982 omgevormd tot een evenementenruimte. Die is nu al een tijdje op slot omdat het er niet meer veilig is. Fuiven kunnen in afwachting van de nieuwe zaal in de Polderhalle in de Polderstraat georganiseerd worden, rekening houdend met de coronamaatregelen uiteraard.

Kurt Vanlerberghe (Vooruit) maakt zich zorgen over de kostprijs van het archeologisch onderzoek. “Gezien het stadsbestuur er een ondergrondse parking wil realiseren zal er een metersdiepe bouwput nodig zijn. Dat klinkt voor archeologen als muziek in de oren, want die hopen zo een nieuw beeld te krijgen van de stadsontwikkeling. Zo verwachten ze structuren van de Middeleeuwen zoals funderingen, water- en beerputten. En dan zijn er ook nog de ondergrondse sporen van de Eerste Wereldoorlog. Er loopt nu een openbaar onderzoek voor de sloop en anderzijds komt er nog een vergunningsaanvraag voor een nieuwe evenementenhal. In Ieper gingen al miljoenen extra in archeologisch onderzoek tijdens rioleringswerken.”

Vooronderzoek

Schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) geeft toe dat hij vooraf niet kan inschatten hoe duur de opgraving zal zijn. “Wat we wel weten is dat het vooronderzoek bijna 13.500 euro zal kosten. In dat rapport zal staan hoe groot het deel zal zijn dat moet opgegraven worden. We vragen twee vergunningen aan voor dit project omdat we een tijdswinst willen boeken. Als de vergunning voor de sloop binnen is, kunnen we al starten met het graven van de proefputten. Als de nieuwbouw gegund wordt, houden we rekening met een bodemingreep van drie meter.”

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) benadrukt dat het Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer en de brandweer hun fiat hebben gegeven voor een openbare rotatieparking. “Hoe we die precies zullen runnen moeten we nog concreet uitwerken”, laat Deprez weten. (GUS)