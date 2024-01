Hobbykok Claudia Allemeersch schrijft samen met topchef Van Damme ‘Het gebak’: “Roger legt de lat waanzinnig hoog”

Claudia Allemeersch heeft haar dertiende boek uitgegeven, dit keer in samenwerking met toppatissier Roger van Damme. De Roeselaarse die in 2009 de eerste editie van Hobbykok won, is zelf verwonderd van dit aantal, maar denkt niet aan stoppen en smeedt zelfs nieuwe televisieplannen.

In ‘Het gebak’ bundelen topchef Roger van Damme en hobbykok Claudia Allemeersch hun krachten om de lezers te trakteren op het meest verrukkelijke gebak. Hun expertise en creativiteit leiden tot cakes die niet alleen overheerlijk smaken, maar er ook nog eens prachtig uitzien. Claudia zorgt telkens voor het klassieke gebak, terwijl Roger er zijn eigen luxeversie van maakt voor de meer ervaren bakker. We spreken Claudia terwijl ze in Spanje bij haar vriendin Claudine even uitblaast van de voorbije nieuwjaarsdrukte. “Maar echt stilzitten doen we niet”, lacht Claudia. “We hebben gisteren een Airfryer gekocht en zijn aan het experimenteren geslagen. We hebben al frieten klaargemaakt maar die zijn nog niet perfect genoeg voor onze smaak. Vandaag proberen we kip te maken in de Airfryer. Als we alles goed onder de knie hebben, kan ik beginnen om recepten uit te werken en uit te schrijven. Uitgeverij Lannoo heeft al eens gepolst als ik geen boek wil schrijven over koken met Airfryer (lacht).”

Brugfiguur

“Het boek dat ik samen met Roger Vandamme heb geschreven, is inderdaad mijn dertiende boek. Telkens als ik klaar ben, zeg ik dat het mijn laatste boek was want een kookboek schrijven is best wel een opgave. Maar ik doe het té graag en na enkele weken of maanden begint het te kriebelen om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. In ‘Het gebak’ wil ik de brugfiguur zijn tussen een professionele kok en de vele hobbykoks. Ik heb Roger van Damme voor het eerst ontmoet na mijn deelname aan Hobbykok in 2009. We stonden samen op de horecabeurs om een pannenkoekenpresentatie te doen. Enkele jaren geleden heb ik hem opnieuw ontmoet in Dubai. Ik bezocht er de wereldtentoonstelling en Roger verzorgde er een event in het Armanihotel in de Burj Khalifa. Hij belde me op en we hebben een afspraak gemaakt in het hotel. De hotelmanager heeft ons dan een rondleiding in het hotel gegeven terwijl Roger ons in de keuken een maquette in chocolade van de Burj Khalifa toonde die hij gemaakt had.”

“Toen we even napraatten, kwamen we uit bij zijn boek dat hij had geschreven. Toen ik hem vertelde dat het een prachtig salonboek was, keek hij echt verbouwereerd. Dat deed hij nog meer toen ik hem vertelde dat ik als hobbykok geen enkel recept kon maken. Het was echt een boek voor professionele patissiers. Dan werkten we een concept uit waarbij Roger van Damme een recept voorstelt waarbij ik dat recept probeer te vereenvoudigen zodat iedereen dat kan bereiden.”

Echte topper

“Roger van Damme is echt wel een ongelooflijke topper. Zelfs ik stond verbaasd van zijn drang naar perfectie in de keuken. Toen ik bij hem in Schoten aankwam met mijn gebakken cakes bekeek hij ze en stelde voor om eens een quatre-quarts te bakken (lacht). Dat duurde twee uur! Roger verwarmde zelfs de boter met een brandertje om toch maar de perfecte temperatuur te bereiken. Wanneer die cake uit de oven kwam, was die per-fect. En de tweede cake die we maakten, hebben we als coverfoto van het boek gebruikt. Dat was echt de ultieme cake, te mooi zelfs om aan te snijden.”

“Om uitstekende desserts te maken, moet je zeer nauwkeurig zijn en moet je veel geduld hebben, dat heb ik wel geleerd. Zo heb ik Roger gedurende vijf minuten een stuk boter zachtjes zien roeren met een speciale klopper, hij heeft er dan suiker bijgevoegd en heeft het geheel nog eens vijf minuten zachtjes doorgeroerd. Dan wist ik dat je voor topdesserts best geen Thermomix gebruikt.”

“Roger legt de lat waanzinnig hoog. Wanneer we na twee uur dachten dat we de perfecte cake hadden gebakken, proefde hij en zei doodleuk dat hij nog een beetje bakpoeder proefde. Er moest een gram minder bakpoeder in en dan zei hij dat het goed was. En pas op, hij had gelijk, hé!”

Huwelijk

“Wat er in 2024 te gebeuren staat voor mij? Ik hoop dat er voor mij een vervolg komt op Snackmasters met Roger van Damme. Roger heeft me ook al gebeld met de vraag om een vervolg te schrijven op ‘Het gebak’. Ik droom ook van een televisie-editie van ‘Het gebak’. Ik denk dat dit concept zich daar uitstekend toe leent. Ik geloof dat we eind januari eens rond de tafel zitten om dat af te toetsen.”

“En ik blijf ook dromen van een culinaire ontdekkingsreis door Japan en India. Ja, ik weet dat ik dit al enkele keren heb gezegd. Ik vrees alleen dat het er ook dit jaar niet van zal komen. Op 23 maart is er het huwelijksfeest van onze dochter en daarvoor wil ik nog eens mijn beste bloemensierkunst bovenhalen om de kerk te versieren. En in mei neem ik met Claudine deel aan de Tour des Reines. Dat is een rally die start in Brugge en eindigt in Toscane.”

“Als ik bedenk wat ik nog allemaal wil doen in mijn leven vrees ik dat ik jaren te kort zal hebben. Ik heb eens op mypension.be gekeken en ik kan binnen zes jaar met pensioen! Kun je dat geloven? Ik had daar moeite mee (lacht). Gewoon verder doen en niet te veel nadenken over de jaren die voorbij vliegen, zal wel het beste zijn zeker?”