Hobbykok Claudia Allemeersch lanceert drie nieuwe projecten tegelijk

De bekende Roeselaarse hobbykok Claudia Allemeersch lanceerde bij interieurzaak PieceUnique in Brugge maar liefst drie nieuwe culinaire projecten: een nieuw boek over de Mediterrane keuken, een eigen collectie Marokkaanse serveerschalen en een foodbox met ingrediënten en receptuur voor tijdens de feestdagen.

Sinds Claudia Allemeersch in 2009 de finale van het eerste seizoen van De Beste Hobbykok van Vlaanderen won is ze niet meer uit de spotlights van fijnproevend Vlaanderen verdwenen. Met demonstraties, workshops en een reeks kookboeken – intussen al aan twaalftal – blijft ze haar liefde voor het koken en het verwelkomen van gasten, delen met een breed publiek. En nu lanceert Claudia zelfs drie nieuwe projecten tegelijk. Daarvoor nodigde ze vrienden en bekenden uit in de interieur- en decoratiezaak PieceUnique in Brugge, uitgebaat door de broers Abdel en Khalil Yazidi. En die locatie is er zeker niet toevallig.

Tamegroute

“Ik leerde Abdel eigenlijk toevallig kennen via gemeenschappelijke vrienden in Marrakech, de stad waar hij toen nog woonde. Hij nam mij samen met enkele vriendinnen mee door de medina van deze mooie stad waar hij ons een hele reeks mooie producten, waaronder ook prachtige serveerschalen in aardewerk, leerde kennen”, vertelt Claudia. “Vele jaren later, in 2021, kruisten onze wegen opnieuw. Ik hoorde dat hij intussen verhuisd, was naar België en samen met zijn broer in Brugge een interieurzaak had geopend. Mijn bezoek aan hun showroom stelde zeker niet teleur. Ik geraakte vooral gefascineerd door de prachtige groene schalen in tamegroute, een speciaal soort aardewerk dat alleen in het gelijknamige dorpje in Marokko wordt gemaakt. Abdel koopt die schalen rechtstreeks in bij de ambachtsmensen zelf in Marokko. En zo ben ik ertoe gekomen om zelf een collectie tamegroute schalen op de markt te brengen met het embleem ‘Claudia’ erop.”

Kookboxen

Daar blijft het niet bij, want Claudia bracht ook een nieuw kookboek uit: Thermomix Mediteraan. Haar vierde boek rond het handige en erg veelzijdige keukenmiddel die de Thermomix intussen is. “Ik heb altijd al een grote liefde gehad voor de Mediterrane keuken. Voor het boek werkte ik samen met enkele Spaanse, Italiaanse, Marokkaanse, Griekse, Turkse en Kroatische gastchefs. Er staan tweehonderd gerechten in en natuurlijk staat er duidelijk bij vermeld hoe je de Thermomix op een optimale manier kunt gebruiken voor de bereiding ervan”, zegt Claudia. “En de bekende patissier en chef Roger van Damme creëerde enkele heerlijke desserts voor het boek.” En dan is er nog een derde nieuw project. Claudia lanceert specifiek voor de feestdagen een aantal kookboxen met ingrediënten en volledig uitgeschreven receptuur en handelswijzen. Een box voor een menu met vis, een voor een menu met vlees en dan ook nog een specifieke wildbox. En tenslotte is er ook nog een tapasbox; dit alles onder de noemer COO-K-IT. De boxen zijn te bestellen vanaf begin december. (PDV)