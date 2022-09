Hobbyfotograaf Nathan Rotsaert (18) doet mee aan fotowedstrijd National Geographic: “Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor mentaal welzijn”

De inzending van Nathan Rotsaert (18) uit Roeselare is een zeer persoonlijke foto. Nathan zit na te denken op het perron van het station van Zedelgem. Hij kampte zelf met duistere gedachten en wil met het zelfportret aandacht schenken aan mentale gezondheid.

Nathan neemt al voor het tweede jaar op rij deel aan de fotowedstrijd. Zijn eerste fototoestel kocht hij twee jaar geleden, maar de passie voor fotografie leeft al langer bij Nathan. “Als kind ging ik vaak op reis met mijn ouders en mijn vader nam altijd foto’s om in een fotoboek te bewaren. Uiteindelijk had hij een eigen fototoestel gekocht en hij liet mij dan af en toe eens experimenteren met de camera. En zo ben ik er zelf ingegroeid en nu sinds een jaar of twee mijn eigen foto’s neem.”

Mede door de lockdown ging Nathan meer en meer op pad met zijn camera. “Ik had niet zoveel te doen zoals de meeste jongeren en het was dus het ideale moment om er zelf eens mee te beginnen”, vertelt Nathan. Met de inzending heeft hij een duidelijk doel. “De foto geeft een zeer mooi en confronterend beeld om mensen wakker te schudden over mentaal welzijn. Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor mentaal welzijn. Ik vind dat we moeten blijven aandacht schenken aan het probleem. Het gevaar schuilt hem ook in het feit dat het probleem onzichtbaar is, het kan zijn dat iemand al jaren depressief is maar iedere dag met een valse glimlach rondloopt”, aldus Nathan. (LVC)

