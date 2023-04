Hobbybeurs promoot creatief zijn

In de sporthal van Houthem vond een hobbybeurs plaats waar veel verzamelaars op af kwamen om hun hobby te promoten aan het grote publiek. Een 25-tal exposanten, aan honderd meter tafel, toonden wat ze in petto hebben en probeerden bezoekers eventueel aan te sporen om creatief te zijn. Veel verschillende hobby’s van het verzamelen van boeken, postzegels, muntstukken, miniatuurautootjes, Afrikaanse maskers en andere onvoorstelbare stukken konden bewonderd en eventueel aangekocht worden. De organisatie was in handen van postzegelclub Komen met als voorzitter Henri Lefevbre. Op de foto zien we hobbyist Andre Gobeyn als boekenverzamelaar samen met zijn vrouw Yolande Barroo in het gezelschap van bezoekers Lucien Corneillie, Dorine Derudder en Myriam Lippinois die er ook zullen zijn bij de volgende activiteit op 20 juli in Neerwaasten. (ZB)