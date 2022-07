Hittegolf of niet: duik in de natuur is verboden

Het is bloedheet en het wordt er de komende dagen niet beter op. Heel wat West-Vlamingen gaan op zoek naar afkoeling, ook op plaatsen waar het niet mag. Wie dat doet, riskeert een boete. Niet oké, vindt Jeremie Vaneeckhout. De West-Vlaamse voorzitter van Groen roept op om het zwemmen in open water op veel meer plaatsen toe te laten.

Kleine groepjes mensen, die her en der in vijvers, kanalen of rivier plonsen. Het is een herkenbaar beeld bij hete temperaturen… Alleen: dat mag niet. In Vlaanderen mag je enkel in de erkende natuurlijke zwemwateren een frisse duik nemen. Het is dus overal verboden, tenzij het expliciet wordt toegelaten. Zo telt West-Vlaanderen vandaag slechts vijf plaatsen waar het wél mag. Dit weekend zullen verschillende politiezones extra controleren waar het niet mag.

Behalve in de bewaakte zones in de Noordzee mag je op slechts vijf plaatsen in West-Vlaanderen vrij zwemmen in natuurlijke wateren: • De zwemzone aan de Coupure in Brugge •‘t Klein Strand in Jabbeke • Waterplas Vauban-Bad in Veurne • De zwemzone aan de Abdijkaai in het kanaal Bossuit-Kortrijk • Het Gavermeer in Harelbeke

Verwarrend

Groen ziet het anders. De partij van (co-)voorzitter Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem wil de regels omdraaien en diende een wetsvoorstel in. Hij zette die oproep afgelopen weekend kracht bij door in Harelbeke deel te nemen aan de Big Jump, een Europese actie om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit. “Eigenlijk moet zwemmen juist overal toegelaten zijn en op de onveilige plaatsen verboden worden, zoals in de rest van Europa”, vindt Vaneeckhout.

“Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, zoals op de IJzer of op de Sint-Pietersplas in Brugge, mag je in natuurlijk water aan watersport doen, zoals suppen of kajakken. Maar het is er dan wel verboden om er te zwemmen. Er staat ook niet bij iedere rivier of vijver altijd een verbodsbord en soms mag je er alleen zwemmen als je aangesloten bent bij een vereniging. Dat is heel verwarrend.”

“We roepen mensen niet op om komend weekend overal te gaan zwemmen”

Vaneeckhout wil niet alleen dat er op veel meer plaatsen mag gezwommen worden, hij wil ook dat dat op een veilige manier kan. “Voor alle duidelijkheid: we roepen de mensen niet op om met de hitte dit weekend overal te gaan zwemmen. Zéker niet, want dat kan gevaarlijk zijn. Vorige week verdronk er nog een meisje in Oudenaarde. Maar we willen wel dat er meer natuurlijke zwemplaatsen komen waar het veilig is om te gaan zwemmen. De kwaliteit van het water moet er goed zijn en je moet gemakkelijk toegang hebben tot het water via een trapje of een steiger.”

Natuur op de eerste plaats

De Groen-voorzitter rekent dus vooral op de verschillende overheden om meer natuurlijke zwemplekken te voorzien. Niet evident, reageert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “In provinciedomein De Gavers in Harelbeke is dat allemaal netjes geregeld met redders, regelmatige controle van de waterkwaliteit en toiletten.”

“Maar voor andere plaatsen in beheer van de Provincie, zoals de vijver van het domein Bergelen in Gullegem, is dat niet vanzelfsprekend. De natuur is daar heel belangrijk en komt op de eerste plaats. Die moet je dan ook gaan beschermen. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met de broedtijd van de vogels en we mogen het leefmilieu van de dieren niet verstoren. Je kunt niet zomaar overal in het water springen zodra het warm is”, gaat hij verder.

Vanlerberghe gelooft wel dat de lokale besturen actie kunnen ondernemen. “De kleine vijvers waar nu soms in gezwommen wordt, zijn vaak in beheer van de gemeente. Het lokale bestuur kan zelf beslissen dat je daar wel mag zwemmen, zoals in Brugge werd gedaan met de zwemzone aan de Coupure. De gemeenten hebben alle mogelijkheden om de veiligheid van het water te controleren, bewaking te voorzien en de kwaliteit te onderzoeken.”

Waterkwaliteit

Woordvoerster Katrien Smet van Vlaamse Milieumaatschappij volgt de redenering van gedeputeerde Vanlerberghe. “Ieder jaar doen wij een openbaar onderzoek. Lokale besturen kunnen dan zelf een voorstel indienen om van een vijver of een stuk rivier een natuurlijk zwemwater te maken. Van die erkende natuurlijke zwemwateren nemen wij wekelijks een staal om in het labo de kwaliteit te controleren. In West-Vlaanderen is dat over het algemeen uitstekend.”

“De waterkwaliteit van de natuurlijke zwemwateren in West-Vlaanderen is uitstekend”

“Wij raden de mensen ook wel af om te gaan zwemmen in niet-gecontroleerde zones, want ze weten niet of er daar blauwalgen in het water zitten. Bij warm weer komt dat vlug voor in stilstaand water en mensen kunnen er ferm last van hebben. Je denkt dus best twee keer na voor je zomaar ergens in het water springt.”