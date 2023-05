Historische hoeve ‘Ter Couttere’ in Zwevezele vormt decor van nieuwe pop-up zomerbar

Nick Verhooghe (50) en Inge Vandevelde (40), die drie jaar geleden de historische hoeve van de Verstraetes kochten in Zwevezele, openen er op 17 juni de deuren van een gloednieuwe pop-up bar. Het duo heeft heel wat ervaring in de horeca onder de gordel en is van plan om in te zetten op gezinnen. Zo komt er onder meer een speelhoekje, een springkasteel en een zandbak.

In het midden van het erf van de oude hoeve staat sinds kort een enorme stretchtent met zowat honderd zitplaatsen. “Er komen ook nog zitplaatsen naast de tent, terwijl er ook een springkasteel en een zandbak komt voor de kinderen, net als een speelhoekje met een keukentje voor de allerkleinsten”, vertelt Inge. “Zo kunnen ouders even ontspannen met een drankje of een tapasplank terwijl de kinderen spelen. Bijkomende troef is het vernieuwde Kasteelpark, dat hier net aan de overkant van de straat ligt. Tijdens het openingsweekend zorgen we trouwens tussen 14 en 18 uur voor kinderanimatie in samenwerking met Bert’s Creations, terwijl we ook enkele thema-evenementen inplannen. Zo mikken we op 25 juni op oldtimerliefhebbers met een ‘Cars en Coffee’-ontbijt tussen 9 en 12 uur.”

Een begrip

De setting van de zomerbar is in elk geval ook een troef, want hofstede Ter Couttere is zeker bij de oudere generatie van Zwevezele een begrip. Ooit vormde de hoeve, die op een domein van zo’n drie hectare ligt, een onderdeel van het Kasteelpark en was het eigendom van de heren van Zwevezele. De geschiedenis ervan gaat terug tot 1642 en de gebouwen zijn ook opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed. “Drie jaar geleden zijn we hier komen wonen”, gaat Nick verder. “Toen al met het idee om de voormalige koeienstal om te toveren tot een feestzaal, maar door corona liepen de verbouwingswerken wat vertraging op. We hopen de zaal zo snel mogelijk af te hebben, maar met de zomerbar bieden we iedereen de kans om nu al eens een kijkje te komen nemen.”

Inge baatte vroeger restaurant ‘t Vlashof in Oostrozebeke uit, terwijl Nick een telg is van de iconische taverne Poesta in Tielt. “Ik werkte samen met mijn zussen in de zaak van mijn ouders. Zoals je wellicht weet, is mijn oudste zus Carla trouwens van plan de taverne nieuw leven in te blazen. Na de Poesta runde ik samen met mijn ouders een tankstation in Tielt, die enkele jaren geleden overgelaten werd. Daarna zijn Inge en ik op zoek gegaan naar een ander stekje. We zochten iets met veel ruimte, want ik hou van oldtimers en daar heb je wat plaats voor nodig. Zo zijn we uiteindelijk hier terecht gekomen.”

Lokale producten

Het koppel geeft nog mee dat er heel wat lokale producten op de kaart zullen staan. “We bieden biertjes van brouwerij Maenhout uit Pittem en van brouwerij De Poes uit Tielt, maar ook de Belgian limoncello en gin van de Hille en het hoeve-ijs van Smart-ijs uit Wingene zal je hier kunnen vinden, naast verschillende cocktails, smoothies en enkele tapasplankjes.” Pop-up zomerbar Ter Couttere in de Koolskampstraat 20 opent op zaterdag 17 en zondag 18 juni voor het eerst de deuren. Ook op 24 en 25 juni is de bar open. Vanaf 1 juli is de bar ook op weekdagen open (met uitzondering van maandag en dinsdag). (SV)