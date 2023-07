Historische foto 100 jaar later hernomen in Poelkapelle: “Ik bracht een zeldzame fiets uit 1920 mee”

Een tank, pastoor en paarden waren vooraf geregeld, maar voor de andere figuranten rekende Langemark-Poelkapelle op de goodwill van zo veel mogelijk mensen om de iconische huldigingsfoto van het Guynemermonument na 100 jaar zo goed mogelijk na te bootsen. De opkomst was geslaagd. Sommigen kwamen zelfs van buiten de gemeente, met kledij en transport uit de tijd van toen.

De inhuldiging van de gedenktekens voor de Canadese soldaten en de Franse piloot Guynemer werd exact honderd jaar later herdacht in Langemark-Poelkapelle met een weekend vol plechtigheden en evenementen.

Na plechtigheden, een rit van een replica van de Mark IV-tank uit de gemeente en het overvliegen van Franse straaljagers werd het decor onder het ‘ooievaarmonument’ voor Guynemer in Poelkapelle voorbereid voor de hername van een historische foto: de tank werd op de juiste plek gemanoeuvreerd, de formaties van militairen, hoogwaardigheidsbekleders en paarden werden opgesteld en de pastoor die destijds het monument inzegende kreeg de prominente plek van weleer.

Retrokledij

“Een aanzienlijk deel van de opgekomen figuranten had gelukkig de moeite gedaan om retrokledij te dragen”, aldus Jo Lottegier. De deskundige bij de dienst Toerisme hielp alles in goede banen te leiden en plaatste zelfs de historische hoed van de pastoor tot in detail op het hoofd van de betrokken vrijwilliger.

“Ik draag onder meer een colbert en een hoed, zoals in de jaren twintig”, zegt geboren en getogen Poelkapellenaar Christoph Deraeve in het bijzijn van zijn verklede vrouw Fanny en hun kinderen Kyano (16) en Milan (13).

Cafébaas Johan Vandewalle (62) kwam vanuit Zonnebeke. “Ik wou er als de kippen bij zijn”, vertelt hij. “Ik draag een wijde broek met streepjes, een hemd met bijhorende bretellen en een gilet met V-snit. Authentieker kan bijna niet.”

Historische transportmiddelen

Johan had zelfs twee historische transportmiddelen bij. “Een fiets uit 1920, aangedreven door een cardanas, en een vrij unieke motorfiets van Jean-Pierre Peugeot. Behalve dit exemplaar staat nog zo’n motorfiets in een museum in het Zwitserse Genève. Ik ben geen re-enactor, maar dit boeit me enorm.”

De retrofoto werd genomen door Guido Jerusalem (59), lid van de lokale fotoclub SO-ISO. Om het lichte vogelperspectief van een eeuw eerder na te bootsen mocht hij het balkon gebruiken van Conny Verbeke (58), Kenny Debergh (34), Joyce Deraedt (34) en hun zoontje Lewis (3) op de eerste verdieping van een flatgebouw bij het monument.

“Iedereen staat schoon op beeld”, wijst Guido op zijn toestel. “Alle foto’s gaan naar de gemeente en het archief. Ook de deelnemers krijgen een exemplaar toegestuurd.”

(TP)