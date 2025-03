Historisch tramhuisje in De Haan krijgt renovatie

Het iconische tramhuisje langs de Nieuwe Rijksweg wordt de komende maanden grondig gerestaureerd. “Met deze renovatie zorgen we ervoor dat het nog vele jaren zijn charmante uitstraling behoudt, én dat het een functionele rol kan blijven spelen als toeristisch infokantoor”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Uit een inspectie door Monumentenwacht bleek dat het tramhuisje, dat sinds 1981 beschermd is als monument en dienst doet als toeristisch infokantoor, dringend toe is aan herstellingswerken. “Vooral de dakkapellen, het houtwerk en de afwatering vertonen ernstige slijtage en aantasting door zwammen. De verflagen bladderen af en het schrijnwerk vertoont rot. Daarnaast is ook het bijhorende tickethuisje aan herstelling toe”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Met de renovatie zet het lokaal bestuur opnieuw een belangrijke stap in het behoud van het erfgoed in De Haan. “Dit tramhuisje is een uniek stukje erfgoed én een herkenningspunt in onze gemeente. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om dit waardevolle gebouw in ere te herstellen. Met deze renovatie zorgen we ervoor, dat het tramhuisje nog vele jaren zijn charmante uitstraling behoudt en een functionele rol kan blijven spelen als toeristisch infokantoor”, klinkt het.

In 2023 werd de binnenkant van het tramhuisje al gerenoveerd. Het toeristisch infokantoor kreeg, samen met dat van Wenduine, een hedendaagse inrichting met een focus op duurzaamheid, digitalisering en beleving. Nu is het dus tijd om de buitenzijde in ere te herstellen. Gezien de hoge erfgoedwaarde van het gebouw, werd een externe ontwerper aangesteld om het restauratiedossier op te maken en de werken op te volgen. De gemeente doet hiervoor een beroep op Benoit Delaey Architect uit Brugge, die gespecialiseerd is in restauratie van erfgoed.

Forse subsidie

De totale renovatiekosten worden geraamd op 200.000 euro (excl. btw). De gemeente kan rekenen op 101.570 euro subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, de provincie West-Vlaanderen draagt 7.091 euro bij. De werken gingen in februari van start en zullen enkele maanden duren. “Eerst werd zowel het houten als het stalen schrijnwerk van de nieuwe ramen in het atelier voorbereid, gisteren werden dan de voorzetramen geplaatst en vandaag wordt er gestart met de plaatsing van het nieuwe buitenschrijnwerk. Daarna volgen de dakwerken”, besluit burgemeester Vandaele. De gemeente verwacht dat het tramhuisje tegen de zomer opnieuw in volle glorie zal schitteren. Het toeristisch infokantoor blijft tijdens de werken toegankelijk.