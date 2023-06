Historisch pompgebouw in Meetkerke wordt bezoekerscentrum

Nog tot eind deze maand loopt een openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan Oudlandpolder I. Via dit plan wil de provincie het historische pompgebouw van Meetkerke laten restaureren en inrichten als bezoekerscentrum. Het voormalig pompgebouw bevindt zich langs de Biezenstraat, op een honderdtal meter van de molen.

De ‘Moere van Meetkerke’ is een voormalige turfwinning die aan het begin van de 17de eeuw is drooggelegd. Daarvoor werd oorspronkelijk gebruik gemaakt van een windmolen met scheprad, die water uit de Moere verpompte naar het stelsel van de Blankenbergse Vaart. In de 19de eeuw werd de windmolen vervangen door een pompgemaal aangedreven door een stoommachine op kolen. Rond 1930 kwam er een door een dieselmotor aangedreven pomp, die op zijn beurt vervangen werd door een elektrisch aangedreven pomp. Ten tijde van de ruilverkaveling Houtave werd het pompgemaal ‘De Katte’ geïnstalleerd. Dat verpompt het water nog steeds naar het kanaal Brugge-Oostende in plaats van naar de Blankenbergse Vaart. Het pompgemaal Meetkerke is sindsdien niet meer in werking. Het pompgebouw is eigendom van de Nieuwe Polder van Blankenberge die het in erfpacht gaf heeft aan de provincie West-Vlaanderen. De provincie wil het historisch pompgebouw nu dus restaureren en inrichten als een klein bezoekerscentrum, met informatie over het waterbeheer in de polders en de geschiedenis van de Meetkerkse Moeren. Het landinrichtingsplan maakt deel uit van het ruimere project Oudlandpolder.