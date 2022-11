Historisch centrum Kortrijk wordt winterlandschap

Wie tussen donderdag 8 december en zondag 8 januari in het centrum van Kortrijk komt, waant zich midden het decor van de betere kerstfilm. Kerstmarkten, winterfoor, de grote kerstboom, verwarmde winterterrasjes, een doolhof en veel andere innemende initiatieven zorgen voor een authentiek winterlandschap en een supergezellige eindejaarssfeer.

Shoppen in Kortrijk wordt een echt winters evenement. De winkelstraten baden al volop in de kerstsfeer en vanaf 8 december beleef je een magische winter op verschillende locaties: Het Jozef Vandaleplein, Sint-Maartens Kerkhof, Overbekeplein en Nedervijver, de Grote Markt en het Schouwburgplein. Het gezellig middeleeuws historisch centrum vormt het hart van deze editie van ‘Winter in Kortrijk’.

Het huis van de Kerstman

De kerstman besliste dit jaar zijn buitenverblijf op het Schouwburgplein te installeren. Benieuwd hoe hij woont? Ga snel een kijkje nemen. Je mag zelfs een deuntje op zijn piano spelen, gezelligheid troef dus. Check vooraf op welke data hij er zelf is. Dan krijg je van de kerstman in levende lijve een lekker cadeautje mee. Nog op het schouwburgplein vervangt een sfeervolle doolhof de vroegere schaatspiste. Durf je niet te verdwalen? Neem dan eerst een kijkje op het doolhof vanaf de hoge kijkbrug. Draai je je om, dan kijk je uit over het speeldorp. Daartussen enkele gezellige chalets waar je terecht kan met hongertjes en dorstjes maar die vooral zorgen voor veel gezelligheid onder een sfeervolle hemelverlichting.

Kerstboom terug na 30 jaar weggeweest

Eyecatcher op de Grote Markt, naast de traditionele foor en de kerstmarkt, wordt de reuze kerstboom. Hij komt op precies dezelfde plek als de vorige, die dateert van begin jaren ’90. Medewerkers van de stadsdiensten moesten op zoek naar het gat dat 30 jaar geleden gegraven werd. Daar komt nu terug een grote spar geschonken uit de tuin van een gulle stadsbewoner. De precieze lengte blijft nog even geheim. Wie een gokje waagt, maakt kans op een Kortrijk cadeaubon van 100 euro.

(Lees verder onder de foto)

Kerstmarkten en Koopzondagen

Winter in Kortrijk staat synoniem voor gezelligheid en authenticiteit. Het historisch kader waarin de kerstmarkt zich uitstrekt is sowieso al authentiek. Sint Maartens Kerkhof wordt een wintertuin met live muziek van lokale artiesten en een bar. Op het Vandaleplein, Overbekeplein en Nedervijver kuier je tussen de talrijke kraampjes van de kerstmarkt.

Natuurlijk shop je bij de Kortrijkse winkelier het ultieme kerstcadeau of de perfecte outfit voor die dagen. De koopzondagen, 11 en 18 december, beloven extra gezellig te worden. Shoppen ‘late night’ kan op vrijdag 23 december. Geen excuus dus.

Te veel

Winterwandelingen, vuurwerkdemo, spektakelcircus, kerstconcerten, nieuwjaarsreceptie… Te veel om op te noemen en te veel om in één keer te doen. Plan je bezoekjes en geniet volop van de winter in Kortrijk. Je zal merken dat je opgewarmd terug vertrekt.