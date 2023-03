Historicus Dr. John van Schaik belicht de geschiedenis van het christendom 

Op donderdag 16 maart om 20 uur is historicus Dr. John van Schaik te gast bij Davidsfonds Knokke, in samenwerking met Volksontwikkeling en Cultuursmakers Knokke-Heist, in het Cultuurcentrum Scharpoord. Hij brengt de heel boeiende lezing ‘De Bijbel: feit of fictie? Korte geschiedenis van het christendom’.

Dr. John van Schaik (1956) werkte 15 jaar in de verslavingszorg waarna hij middeleeuwse geschiedenis ging studeren. Zijn licentiaatsverhandeling belichtte de mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). Hij promoveerde in 2014 op het godsbeeld van de laat antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen.

Over welk christendom spreken we vandaag? Het gnostieke, manicheïstische of Armeense christendom uit de eerste eeuwen? Of het kathaarse, Russisch-orthodoxe of protestantse christendom uit de middeleeuwen? Misschien het christendom van de Jehova-getuigen of het vrijzinnige christendom van heden? De katholieke kerk is doorheen de geschiedenis slechts één van de vele christelijke varianten. ‘Ons’ christendom is het verhaal van de katholieke kerk. Dr. John van Schaik keert terug naar de eerste eeuw en de wortels van het christendom. Een boeiend verhaal met uniek beeldmateriaal.

Toegang: 9 euro. Leden van Cultuursmakers en Davidsfonds alsook studenten en mensen met een Uit-pas betalen slechts 7 euro. (DM)