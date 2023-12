HIP Sint-Jan stopt internaatswerking op 31 augustus 2024: “Opvoeders in zak en as”

Na 85 jaar sluit HIP Sint-Jan in de Oostmeers op 31 augustus 2024 definitief de deuren. Het internaat dat oorspronkelijk een tehuis was voor leerling-verpleegsters en religieuzen biedt sinds 2009 onderdak aan meisjes van het secundair onderwijs en pedastudenten.

Door de strikte erkennings- en subsidiëringsnormen van het nieuwe decreet voor internaten moet HIP Sint-Jan noodgedwongen stoppen met de opvang van de hogeschoolstudenten met wie ze ooit gestart zijn. “Als we geen pedakamers meer kunnen aanbieden, maar alleen nog kamers voor internen van het secundair onderwijs halen we de norm van 65 internen niet op de volgende teldatum van 1 februari”, aldus een fel ontgoochelde zuster Sabine, internaatsdirecteur.

In de kou

“Er zijn immers nooit meer dan 60 meisjes die opvang vragen bij ons, laat staan dat het er meer dan 65 moeten zijn. We hebben een meerderheid aan internen van de Kunsthumaniora Brugge. Deze leerlingen staan nu in de kou.”

De beslissing om het internaat te sluiten kwam hard binnen bij het personeel. “Ze zijn er het hart van in dat ze hun werk en project ten onder zien gaan”, vult zuster Rita Van Brugghe, voorzitter van het bestuursorgaan van HIP Sint-Jan aan. “Onze opvoeders hebben hier vele jaren mooi werk geleverd. Op een internaat komen vaak jongeren binnen met de problemen van buiten: pesterijen, moeilijke thuissituatie, geweld, drugs… Wekelijks maken we tijd om persoonlijk met hen in gesprek te gaan. Het is jammer dat we door een beslissing van de minister hiermee moeten stoppen. Er is naar mijn mening onvoldoende aandacht voor het bestaansrecht van kleine internaten, die instaan voor een persoonlijke begeleiding van de internen.”

Wat met gebouwen?

Het is absoluut nog niet duidelijk wat er met de gebouwen, die over enkele maanden leeg komen te staan, zal gebeuren. Zelfs de Hospitaalzusters, die eigenaar zijn, weten het nog niet. “Eerst willen we de internaatswerking op een mooie manier afsluiten. We hopen dat mensen met ideeën en middelen zich aanbieden om in onze gebouwen te starten met een nieuw project, dat beantwoordt aan de noden van deze tijd”, besluit zuster Sabine Desoete. (PDC)