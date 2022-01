Hilde Veulemans: “Mijn maatschappelijk engagement is nog niet af”

Voormalig schepen Hilde Veulemans (66) is al ruim vijf jaar uit de politiek, maar haar agenda staat eivol: actrice en regisseur, stadsgids, voorzitter van Horizon Educatief, bestuurder van een scholengemeenschap… “Ik ben nog altijd veel uithuizig”, geef ze toe. “Maar meer dan vroeger staat mijn familie voorop en ben ik er voor kinderen en kleinkinderen als ze me nodig hebben.”

Hilde Veulemans leidde al dikwijls kinderen rond op de Mercator en kent het schip dus goed. Na bijna 21 jaar als schepen is ze het sociale leven nog lang niet moe. “Ik heb zo lang veel gewerkt en lange dagen gehad. Dat ritme zit erin. En het enthousiasme is altijd gebleven. Als ik het niet meer graag doe, laat ik het wel vallen.”

Het afscheid als schepen viel je destijds erg zwaar.

“Na al die jaren had ik het heel moeilijk om de bladzijde om te slaan, dat klopt. Gelukkig hebben mijn man en kinderen daar ongelooflijk goed op geanticipeerd door ons een lange reis naar Brazilië aan te bieden. Het was nodig om letterlijk afstand te nemen. Ik wist wel dat mijn opvolger Bart Plasschaert het heel goed zou doen. Ik volg stiekem nog alles op, informeer me nog heel veel, we praten soms… Ik heb nog mijn mening over alles, maar neem nooit een publiek standpunt in. Dat zou ik not done vinden.”

Neem je nog deel aan CD&V-vergaderingen?

“Nee. Ik ken mezelf, ik zou te enthousiast zijn en te veel willen doen. Bovendien ben ik minder partijgebonden dan vroeger. De stad moet gerund worden door een ploeg mensen die samenhangt. Ik ben en blijf christendemocraat, maar ik wil niet a priori partijpolitiek denken. De man in de straat denkt al niet te positief over de politiek en begrijpt niet dat debatten uitmonden in een partijpolitiek steekspel. Goede voorstellen moeten gewoon uitgevoerd worden.”

Vormde het stadsbestuur in jouw tijd een ploeg?

“We hebben lange tijd een ploeg gevormd, maar op het einde van mijn schepenmandaat had ik het er moeilijker mee. Ik vond het heel jammer dat Jean Vandecasteele (Vooruit) geen burgemeester meer was. Het burgemeesterschap van Vande Lanotte (Vooruit) was wennen voor mij. Al wist ik dat ik op mijn 60ste zou stoppen en het dus wel gehad had.”

Is het huidige stadsbestuur een sterke ploeg?

“Dat hoop ik. Er zitten in elk geval sterke mensen in. Ik hoop dat de verkiezingen uitmonden in een sterke ploeg. De stadslijst met meerdere partijen, die burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil vormen, vind ik een heel goede zaak.”

Jij hebt nu weer meer tijd voor je grote liefde, het theater. En je regisseert voor het eerst d’Ostendsche Revue.

“De revue is meer dan theater. Het is een overzicht van wat in het voorbije jaar in Oostende gebeurde, in een totaalproject met toneel, dans en muziek. Door corona is het een marathon geworden. Ik ben gevraagd in 2020, maar we kunnen pas spelen op 23 februari 2022. Twee voorstellingen op één dag, in het Kursaal. We hebben een nieuwe schrijver, Rudy Blomme. Ik ben de nieuwe regisseur en we werken voor het eerst samen met gastspelers uit andere toneelverenigingen.”

Hoe bereid je zo’n spektakel voor in coronatijden?

“We hebben een hele weg afgelegd. Veel vergaderingen en repetities vinden buiten plaats, of online. Het ballet mag repeteren, dat is sport. We trekken dus ons plan volgens de regels. De voorstellingen zelf zullen coronaveilig verlopen. Ik hoop dat veel mensen uit hun kot zullen durven komen.”

Jij kent natuurlijk alle politici die ten tonele zullen worden gevoerd. Een voordeel?

“Er komt een scène waarin we de gemeenteraad naspelen. Dat mocht niet ontbreken. Maar voor mij is het wel op de tanden bijten. Over heel wat mensen weet ik zaken uit de achterkeuken.”

Naast gids voor Oostende en voor het Vlaams Parlement in Brussel ben je ook voorzitter van Horizon Educatief.

“Het is een educatieve werking rond kust en zee, die vorig jaar zijn 25ste verjaardag vierde. Het voorzitterschap vind ik echt een maatschappelijk engagement, want we kaarten de problematiek rond klimaat en milieu in al zijn facetten aan. Meer dan ooit een hot item. We werken met drie personeelsleden, maar ook 50 enthousiaste animatoren.”

Je bent ook met onderwijs bezig?

“Ik stop veel tijd en energie in vzw Bewonerwijs, een scholengemeenschap met 13 scholen uit het basis- en bijzonder onderwijs in Oostende en Middelkerke. Ik ben er bestuurder. Door mijn ervaring in de politiek ken ik nog heel wat actoren en kan ik de scholen ondersteuning bieden. Zo droeg ik mijn steentje bij aan de nieuwbouw voor het bijzonder onderwijs in Middelkerke, die vorig jaar in gebruik werd genomen. Mijn droom is dat alle schoolgemeenschappen van het katholiek onderwijs in de regio Oostende fusioneren. Dat is de enige weg om ons sterker te maken.”

Raak je dat drukke leven niet moe?

“Ik ben nog veel uithuizig, al ben ik nu meer thuis dan vroeger. Toen ik schepen was, nam mijn man de huishoudelijke taken over. Dat hoeft nu niet meer. Ik heb nog wel een drukke agenda, maar nu kan ik alles laten wijken als de kinderen en kleinkinderen me nodig hebben.”

Hoe heb je de lockdowns beleefd?

“Ik had het er moeilijk mee, want toen pas besefte ik hoe vaak ik niet thuis ben. Maar ik blijf optimistisch: we zullen leren leven met het virus. Misschien met minder knuffelen en kussen, maar dat hoeft ook niet. Ik zit goed in mijn vel. Ik ben tevreden over mijn politieke engagement en hoop dat de mensen mijn werk waarderen. Mijn maatschappelijk engagement is niet af. Uitbollen is nog niet aan de orde.”