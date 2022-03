Hilde Verhamme van de jeugddienst geeft de fakkel door aan Kimberly Tanghe: “Het was tijd voor een frisse wind”

Hilde Verhamme stopt na ruim 20 jaar als verantwoordelijke van de jeugddienst en stapt over naar de cultuurdienst. Haar opvolgster heet Kimberley Tanghe. “Ik heb heel veel goede herinneringen aan de voorbije 22 jaar”, zegt Hilde.

Hilde werkte eerst parttime in de bib. “De Chiro organiseerde toen een halve dag speelpleinwerking, een initiatief dat toenmalig sportfunctionaris Noël D’Hondt steunde”, zegt Hilde. “Maar al vlug bleek dat er nood was aan volle dagen speelpleinwerking en dat was voor Noël niet meer te combineren met de sportdienst. De gemeente zocht iemand om dit te doen, om de jeugd in de gemeente te ondersteunen, de jeugdraad te volgen, enzovoort. En zo werd ik verantwoordelijke voor de speelpleinwerking en de jeugd.”

Dankbaarheid

Voor Hilde was de jeugddienst een ‘machtige’ job (dat zei ze in een vroeger interview) waar ze in alle vrijheid mocht organiseren. “Een job met heel veel afwisseling. Een heel leuke periode waarin ik veel mensen leerde kennen en waarin ik veel dankbaarheid mocht ervaren. Van de kinderen en van de jonge monitoren met wie ik zotte dingen mocht doen zoals een musical in elkaar steken, decors bouwen, meegaan op tweedaagse ter voorbereiding van de speelpleinwerking… Die zomervakanties vlogen voor mij voorbij!”

Hilde en ik delen dezelfde bureau, dus ik kan altijd bij haar terecht

Hilde beleefde veel mooie momenten de voorbije 22 jaar. “Ik zal de herinnering van toen we drie trouwfeesten mochten organiseren, blijven koesteren, net als toen we de eerste prijs wonnen in de ‘mik-mak- en monieshow van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw. Helaas kende Hilde ook enkele tegenslagen, waaronder het trieste ongeluk dat het leven kostte aan Willem Lagae en Lukas Mostaert.

‘moedre’ en ‘moetie’

Al sinds een drietal jaar denkt Hilde eraan om de fakkel door te geven, als de gemeente daarmee akkoord zou gaan. “De voorbije 22 jaar was ik eerst de ‘moedre’ van de moni’s, ook als mijn drie kinderen zelf moni waren. Ondertussen ben ik de ‘moetie’, omdat er ook al kleinkinderen van mij naar Jakkedoe kwamen.”

De gemeente stelde Kimberly Tanghe, die jaren actief was als moni, aan als de ‘opvolgster’ van Hilde. “Ik mag me nu met cultuurcoördinator Wim Dierick fulltime inzetten voor de cultuur in Lendelede, waar ik trouwens al jaren deeltijds mee bezig was. Ik kijk positief naar de toekomst. Uiteraard zal ik de speelpleinwerking Jakkedoe missen, maar ze zullen me daar af en toe nog wel zien. Ik zal er ook wel eens mijn kleinkinderen brengen. Het was hoog tijd om de fakkel door te geven aan een jonger iemand.”

Toekomst

Kimberly studeerde Sociaal-Cultureel Werk aan hogeschool Vives in Kortrijk. “Ik was sinds de zomer van 2020 jeugdconsulent in Staden”, zegt ze. “Ik kreeg er veel kansen en werkte er ook graag. Maar toen er een vacature voor een jeugdconsulent in Lendelede kwam, besliste ik om me kandidaat te stellen. Ik ben tenslotte van Lendelede.”

“Na schriftelijke en mondelinge proeven, kreeg ik de job toegewezen. Ik ben er sinds 14 februari aan de slag. Ik heb al wat ervaring met jeugdwerk vanuit mijn job in Staden en was toch ook acht jaar actief op de speelpleinwerking Jakkedoe als animator en lid van de stuurgroep. En ik was zes jaar leider in de Chiro. Daarnaast was ik ook acht jaar actief in de Jeugdraad. Hilde en ik delen dezelfde bureau, dus ik kan altijd bij haar terecht, mocht dat nodig zijn.” (IB)