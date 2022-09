Hilde Van Maele is nieuwe directeur van Zorg Tielt: “We zijn er nog lang niet”

Zorg Tielt heeft sinds 1 september een nieuwe algemeen directeur. Hilde Van Maele (54) volgde toen namelijk Isabelle Ollevier op. Van Maele was voorheen 27 jaar lang aan de slag als directeur van het wzc Deken Darras.

“Toen de functie van algemeen directeur vrijkwam, leek het voor mij het ideale moment om na 27 jaar in het wzc de stap te zetten”, vertelt Hilde Van Maele. “Ik kijk er naar uit om vanuit een ruimer perspectief in deze organisatie, die ik toch een warm hart toedraag, aan de slag te gaan.”

Hilde Van Maele beseft evenwel dat ze voor een uitdagende taak komt te staan. “Het is inderdaad geen gemakkelijke tijd. De openbare zorg staat voor betaalbare kwaliteit en het is met alle prijsstijgingen niet evident om die kostprijs te waarborgen. Gelukkig draagt het lokaal bestuur hierin zeker een steentje toe bij.”

Living

Daarnaast is het volgens haar ook zaak van het aanbod zo goed mogelijk af te stellen op de zorgbehoeften die er zijn. In dat opzicht was de opening van dagverzorgingscentrum De Living en de bijhorende assistentiewoningen alvast een mooie verwezenlijking.

“Al zijn we er nog lang niet”, is Hilde Van Maele duidelijk. “We zullen moeten blijven nadenken over hoe we ons aanbod, onze werking en onze infrastructuur zo goed mogelijk kunnen afstellen op de zorgvraag.”

Ondertussen loopt ook de zoektocht naar een nieuwe directeur voor het wzc. (TM)