Hilde opent Tupperware Boetiek in Kortrijk: “Mooie grote ruimte met veel mogelijkheden en centraal gelegen”

Hilde Devinck (52), die 25 jaar leerkracht Economie was, is nu zaakvoerster van de nagelnieuwe Tupperware Boetiek aan de Rijselsestraat 8 in Kortrijk.

“Ja hoor, Tupperware bestaat nog altijd, maar nu in een moderner jasje met aandacht voor innovatie, duurzaamheid en ecologie”, duidt Hilde, die vijf jaar consulente was en een distributeur concessi uitbaatte in Ieper. Ze organiseerde ook de gekende Tupperware homeparty’s. “Ook die bestaan nog en kennen momenteel een revival. Er zijn op dit ogenblik 135 consulenten.”

De winkel huist in een nieuwbouwpand aan de Rijselsestraat. “Het is een mooie, grote ruimte met veel mogelijkheden en centraal gelegen. We hebben niet getwijfeld”, aldus Hilde die hulp kreeg van Ann Coussement van Re-Mind voor het management en Leen Warreyn van Ridder voor marketing.

Het interieur is sober gehouden en in natuurtinten. “We hebben onder meer een grote houten tafel waar ik workshops kan geven rond gezond koken, tips geven, gerechtjes creëren en het gebruik van ons bestaand en vernieuwd gamma kan tonen. Zo bijvoorbeeld een presskoker die in de microgolfoven kan. Tupperware is zoveel meer dan kommen en dozen.”

De winkel is open van 10 tot 18 uur behalve op dinsdag en zondag. “In de toekomst denk ik ook op koopzondagen open te zijn en misschien af en toe een laat-avond opening te houden”, besluit Hilde.