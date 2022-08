Hilde Liefsoens is de nieuwe directeur van Riethove: “Als groep één team vormen”

Sedert enkele weken is Hilde Liefsoens de nieuwe directeur van het woonzorgcentrum Riethove. Ze volgt Erna Galle op die opnieuw haar vroegere job van hoofdverpleegkundige opneemt. “Ik ben blij dat Erna in dit huis blijft, zodat ik altijd op haar kan terugvallen als ik ergens geen oplossing of antwoord op weet”, aldus Hilde Liefsoens.

De nieuwe directeur van Riethove is Limburgse van afkomst. Hilde Liefsoens (54) groeide op in Lummen, maar volgde de liefde naar Gistel. Ze is getrouwd met Didier Decoene.

Hilde studeerde sociale verpleegkunde, gevolgd door een opleiding medisch-sociale wetenschappen aan de VUB. “Ik heb er een diverse carrière opzitten: ik werkte als verpleegkundige in Gasthuisberg Leuven, stapte dan over naar de farmaceutische industrie en later, door mijn verhuizing naar West-Vlaanderen, werd ik directeur bewonerszorg in Westduin Westende. Daarna vervulde ik de functie van directeur bij Zilverduin in De Haan”, somt Hilde op. “Via mijn huisarts hoorde ik dat er in Oudenburg een vacature was in het woonzorgcentrum en die sprak me heel erg aan, zodat ik solliciteerde. En tot mijn grote vreugde kreeg ik deze functie.”

“Het is voor mij nieuw om voor een openbaar bestuur te werken, want ik kom uit een commerciële sector. Ik wil er vooral altijd zijn – mijn deur zal altijd open staan – voor alle medewerkers, bewoners en hun familie. Zorgen voor de mensen staat bovenaan mijn taak”, verzekert Hilde Liefsoens. “Daarom zal ik elke dag mijn ronde doen in huis, want ik wil elke dag alle bewoners gezien hebben.”

“Ook hoop ik met alle personeel, ook met de vrijwilligers die van groot belang zijn in het woonzorgcentrum, een goede relatie te krijgen. In september wil ik dan ook een algemene personeelsvergadering organiseren, zodat iedereen weet dat de groep een team vormt. Zo kunnen we samen voor het mooiste resultaat gaan”, besluit de enthousiaste directeur.