Hilde en Didier zijn het nieuwe seniorenprinsenpaar van Blankenberge: “Dit is voor ons een heel bijzonder jaar”

Hilde Knudde en Didier Cornelis zijn zaterdag in het casino van Blankenberge na een nipte strijd uitgeroepen tot nieuw seniorenprinsenpaar. “Voor ons is dit een droom die werkelijkheid wordt”, aldus het carnavalskoppel.

Zaterdagmiddag vond in het casino van Blankenberge de verkiezing van het seniorenprinsenpaar plaats. Twee koppels streden om de titel, maar Hilde Knudde en Didier Cornelis haalden het uiteindelijk nipt van Lorie Goethals en Michael Claerhoudt. Ze volgen daarmee Yvette Maes en Bert Cuyle op.

“Dit was alweer een topeditie van het seniorencarnaval, en het is uniek om dit als koppel zelf eens te mogen meemaken. Ik heb mijn vrouwtje weliswaar eerst moeten overtuigen om mee te doen, want zij is absoluut geen tafelspringer. Maar uiteindelijk zijn we allebei blij dat we samen onze kans gewaagd hebben. Zonder Hilde stond ik hier nu niet”, aldus Didier.

Symbolisch

De timing was symbolisch voor het koppel want Hilde en Didier zijn dit jaar precies een kwarteeuw samen. “Bovendien is het ook exact vijfentwintig jaar geleden dat ik mijn eerste stapjes zette in het Blankenbergse carnavalsleven. Eerst bij De Zeester en later ook als Vuûle Jeanette, samen met onze zoon Kenji. Hij is tijdens de hele campagne onze steun en toeverlaat geweest”, klinkt het.

Er staat het koppel de komende weken nog een en ander te wachten. “Vanavond gaan we naar het bal van de Spartaboys in de St. Amand, volgende week is er de verkiezing van het jeugdprinsenpaar in De Perse. Maar ik kijk vooral uit naar de carnavalsweek. Dat wordt feesten als de beesten”, grijnst Didier, die trouwens geen geboren en getogen Blankenbergenaar is. “Ik ben vijfentwintig jaar geleden aangespoeld uit Deinze, maar verloor hier toen wel meteen mijn hart. Nu samen met mijn vrouwtje seniorenprinsenpaar te mogen zijn, da’s een droom die werkelijkheid wordt.”

Het was volgens de jury geen gemakkelijke keuze, want Lorie Goethals en Michael Claerhoudt waren sterke tegenkandidaten. “Het was zó nipt dat er eigenlijk geen echte verliezers zijn”, klonk het.