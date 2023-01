Hilde Devos verzamelt en verscheept hulpgoederen voor Gambia: “Dat ik Krak was, heeft geholpen”

Vorig jaar verscheepte Hilde Devos met haar organisatie Ebrima’s Container Friends opnieuw twee containers goederen naar Gambia. Dat ze vorig jaar werd verkozen tot Krak van Wevelgem, was een grote hulp. Het leverde heel wat nieuwe contacten en vangsten op. Aan wie haar niet kent, toont ze het paginagroot Krak-interview dat ze bewaart in haar auto.

Hildes vrijwilligersproject bezorgt twee Gambiaanse families een job en inkomen. Die helpen op hun beurt het dorp en omstreken aan betaalbare gebruiksgoederen. Het project zamelt in Gullegem en omgeving goederen in, die Hilde en haar vrijwilligers in een container verschepen naar Gambia. Daar worden ze door vrienden Ebrima Touray en Ebrima Jaiteh verkocht in het winkeltje Goods from Belgium.

“Het winkeltje draait nog altijd goed”, vertelt Hilde wanneer we haar vragen hoe ze terugblikt op het voorbije jaar. “Wat te koop aangeboden wordt, is dan ook in goede staat en wordt verkocht voor een faire prijs.”

Het afgelopen jaar stuurde ze twee containers vol goederen op, eentje in maart en een in oktober. “Het heeft geweldig geholpen dat ik de Krak van Wevelgem was”, zegt Hilde. “Heel wat mensen hebben het project leren kennen via de Krant van West-Vlaanderen. De pagina waarop ik voorgesteld word als Krak, heb ik gelamineerd en ligt altijd in mijn wagen. Als ik op pad ga, kan ik met het artikel en foto snel uitleggen wat we doen. Dat helpt!”

Door het krakschap werkt ze samen met Arnaud Brévière, Krak van Menen in 2021. Hij is voorzitter van Collect4People, een organisatie die goederen inzamelt in de strijd tegen kansarmoede. “Van Arnaud ontvang ik soms goederen die hij hier niet meer kan versassen, maar die heel welkom zijn in Gambia. Omgekeerd schenk ik zijn organisatie goederen.”

Hilde hoopt dat 2023 net als 2022 een goed jaar wordt voor Ebrima’s Container Friends. “Het wzc waar ik werk, heeft een hoop medische hulpmiddelen geschonken: rolstoelen, rollators, looprekken, plus een partij stoelen. Alle goederen worden gedoneerd aan twee Gambiaanse ziekenhuizen, een aan de kust, een in het binnenland. Het is de bedoeling dat Rotary Menen het aandeel in het transport van die materialen sponsort. De levensomstandigheden van bejaarden en gehandicapten in Gambia zijn heel vaak schrijnend.”

Hildes enthousiasme is er alvast niet minder op geworden. “In januari vorig jaar verbleven mijn dochter Yolande en ik in het dorp van de Kringloopwinkel. We legden er contact met een weduwnaar met drie kinderen. Hij heeft een job als tuinman – het is financieel enorm zwaar. Daarom ben ik via de vzw Gambiahelpers uit Heule nog altijd op zoek naar sponsoring voor dit gezin. Met tien euro per maand – fiscaal aftrekbaar – bezorg je een kind voeding en vooral ook de kans op degelijk onderwijs.”

