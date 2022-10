Hilde Crevits schuift de politiek een maand opzij: “Soms ga je te lang en te diep in het rood”

Een maand lang geen Hilde Crevits in de politiek. Op doktersbevel laat ze zich vier weken als Vlaams minister vervangen door twee CD&V-collega’s, de ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns. Na haar onwel worden in de Vlaamse regering staat oktober volledig in het teken van herstel.

“Vorige week zaterdag ben ik tijdens het overleg met de kern van de Vlaamse Regering onwel geworden”, aldus Hilde Crevits. “Ik heb nadien veel hartverwarmende wensen voor beterschap mogen ontvangen, waarvoor dank, maar tot mijn grote spijt ben ik onvoldoende hersteld om er opnieuw met volle energie in te vliegen. Op doktersbevel staan de komende vier weken volledig in het teken van herstel.”

“Ik dacht eerlijk gezegd dat mij dit nooit zou overkomen”

De tijdelijke stap opzij van de minister is niet enkel noodzakelijk, maar ook dapper. Ze beseft dat ze haar gezondheid niet op de helling mag zetten. Ministers zijn ook maar mensen van vlees en bloed.

Vervanging tijdens de herstelperiode

“Soms ga je te lang en te diep in het rood”, zegt ze. “Ik dacht eerlijk gezegd dat mij dit nooit zou overkomen. En toch… Tijdens mijn herstelperiode zal collega Benjamin Dalle mij vervangen voor de bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Mijn andere collega Jo Brouns zal dat doen voor Zeevisserij. Het viceminister-presidentschap wordt gedeeld: Benjamin Dalle voor de gemeenschapsbevoegdheden en Jo Brouns voor de gewestbevoegdheden. Samen met alle medewerkers op mijn kabinet zullen ze alles op alles zetten om het vele werk dat op de plank ligt geen vertraging te laten oplopen.”

“Ik had dit uiteraard liever anders gewild, maar de dokters zijn formeel. Ik moet rusten. Dank voor alle begrip. Hopelijk tot snel.”