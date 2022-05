Hilarisch TikTok-filmpje van kwade moeder gaat viraal (en is al 600.000 keer bekeken): “Nooit verwacht, maar wel grappig”

Op sociale media wordt een TikTok-filmpje van Jochen Van Isacker (37) uit Gistel gretig gedeeld. Afgelopen weekend maakte hij een filmpje aan de keukentafel van zijn ouders, dat in geen tijd viraal ging.

“Oed brood?! Tis vès!” Wie het filmpje ziet, kan simpelweg niét hardop lachen met de reactie van Brigitte Rozebroek-Harwig (60) uit Keiem. Haar zoon Jochen lokte de reactie uit toen hij binnenkwam in de keuken van zijn ouderlijke huis en opperde dat hij had gehoopt op biefstuk met frieten, terwijl er croque-monsieurs op het menu stonden.

“In Keiem zit er een goeie slager die geweldige gemarineerde biefstukken heeft”, legt Jochen uit. “Vaak krijgen we dat geserveerd als mijn broer en ik langsgaan. We waren daar net om in de tuin te werken. Je moet weten: ons moeder is altijd haar heerlijke zelve, heel naturel. Natuurlijk is ze nooit echt lang kwaad, integendeel. We jagen ze gewoon graag op stang”, lacht Jochen. “We doen dat al jaren, en haar reactie is dan ook niet gespeeld.”

Het bewuste filmpje kan je hieronder bekijken.

De 37-jarige Gistelnaar werkt als vrachtwagenchauffeur bij Lieven Crombez in Torhout. “We zijn met een klein, maar heel hecht team. Meer vrienden dan collega’s eigenlijk. Twee jonge gasten die bij ons werken, zagen dat we af en toe filmpjes maakten en doorstuurden vanop een werf. Zij hadden mij aangeraden om een TikTok-account aan te maken. Af en toe post ik daar wel eens iets op. De reactie van mijn ma had ik gefilmd en er ook op gezet, zonder daar echt veel bij na te denken. Die middag werkten mijn broer en ik verder, en ‘s avonds moest ik nog naar een verjaardagsfeestje. Daar keek ik nog eens en zag ik dat ik zo’n 40.000 views had gehaald. De jongste collega merkte op dat het waarschijnlijk wel niet hoger zou gaan.”

Zonen Jochen en Fabris jagen graag hun moeder op stang, met de geweldige reactie als gevolg. © TikTok

Heel hechte band

Maar dat deed het wel. Tegen het einde van het weekend ging het al richting 100.000 en vandaag staat de teller al op 600.000 keer bekeken. “Ik had dat nooit durven denken. Ik ben echt onder de indruk, echt zot. Mijn schoonzus merkte op dat het al rondging bij haar op het werk en die app staat niet stil. Er blijven maar reacties komen (de teller staat daar al op 1.500 reacties, red.).”

“Moeder kan er wel mee lachen, ja. Ze werkt bij de gemeente Diksmuide en werd daar ook al over aangesproken, net als bij de schoonheidsspecialiste deze week. Ze is dus zeker niet kwaad. Mijn broer en ik hebben een heel hechte band met onze ouders, en dat zijn echt fantastische mensen. Eigenlijk ben ik zelfs nog blij dat het zo breed gedeeld wordt, want het leven is al serieus genoeg. We moeten ook leute durven maken. Er is al zever en miserie genoeg in de wereld.”