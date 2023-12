“Hij zorgt voor verbinding”: gezin van Pippa en Pallieter uit Jabbeke vangt Syrische jongen op

De opvang van asielzoekers is in Jabbeke geen onbekende problematiek. Na het getouwtrek tussen de burgemeester Frank Casteleyn en staatssecretaris Nicole de Moor startte het Nationaal Crisiscentrum samen met de Civiele bescherming en Fedasil in december 2022 humanitaire noodopvang op voor asielzoekers in de gemeente. Iemand die van de hele heisa ongetwijfeld niet wakker lag is Pippa Vyvey (9), leerling van het vierde leerjaar in basisschool De Klimtoren.

Sinds enkele maanden ontfermen haar ouders zich over de niet-begeleide minderjarige Syrische vluchteling K. (de naam wordt bewust niet voluit vermeld, red.). Pippa en haar broer Pallieter in mindere mate, doen er op hun manier alles aan opdat de 8-jarige jongen zich thuis zou voelen in Jabbeke.

Emotionele momenten

“We hadden al enkele jaren interesse in pleegzorg”, vertelt mama Tamara Claes. “Er zijn veel niet-begeleide minderjarige kinderen die in ons land aankomen en we wilden ons steentje bijdragen om tegemoet te komen aan het probleem. Eerder zorgden we al voor de opvang van een Afghaanse jongen, maar die verbleef maar een maand bij ons. Je mag niet vergeten dat de opvang van iemand die geen woord Nederlands praat en emotioneel ook heel moeilijke momenten doormaakt niet eenvoudig is. In het begin ontwricht deze nieuwe situatie een beetje je gezin, maar na twee maanden durf ik stellen dat de aanwezigheid van K. voor verbinding zorgt. We zien hem openbloeien en vooral de manier waarop Pippa zich over hem ontfermt is soms aandoenlijk. We moeten haar vaak wat afremmen, want ze zou zichzelf helemaal wegcijferen om de zorg voor K. op zich te nemen.”

Nederlands leren

“Het was in het begin een beetje moeilijk om met K. te praten, maar nu lukt het al veel beter”, vult Pippa aan. “K. is een heel verstandige jongen en leert heel snel. Hij heeft nog wat moeite met de uitspraak van enkele letters van ons alfabet, maar eigenlijk begrijpen we hem al heel goed. Hij kan al minstens even goed de tafels van vermenigvuldiging als mijn broer Pallieter (7) die bij hem in de klas zit. Soms doet hij ook wel vreemde dingen, want gisteren stak hij komkommer tussen zijn boterhammen. Hij heeft andere eetgewoonten, maar mama en papa halen vaak brood, worst en nog andere zaken in een Syrische winkel in Oostende.”

“Die worst vind ik best wel lekker”, lacht Pallieter. “Ik vind het leuk dat K. bij mij in de klas zit. Ik hoop dat hij lang bij ons mag blijven, maar ik denk wel dat hij soms een beetje heimwee heeft. Hij telefoneert regelmatig met zijn mama en papa in Syrië en dan weent hij achteraf een beetje. We hebben ook al foto’s gezien van zijn familie. Ik denk dat heel wat zaken nieuw zijn voor hem, want hij kende Sinterklaas niet eens.”

“Hij belt elke dag met zijn ouders, die in Syrië verblijven”

De juf van Pippa bewondert de manier waarop het 9-jarige meisje zich ontfermt over de Syrische jongen. “Als het moet, legt Pippa met handen en voeten iets uit aan K. Ze is een echt moedertje voor hem en is heel verdraagzaam en geduldig”, aldus juf Annelies.

“K. is een heel gemotiveerde en slimme jongen”, vult directeur Rebekka Buyse aan. “Dankzij Pippa voelde hij zich heel snel thuis op school. Ook juf Amber doet echt alles opdat de jongen zo snel mogelijk onze taal zou leren en kan deelnemen aan het klasgebeuren. Ik bewonder zowel haar inzet als de zorgzaamheid van Pippa.”

Derde kind

Hoelang K. in Jabbeke zal blijven, is voor Pippa helemaal niet duidelijk. “Ik hoop dat hij nog lang bij ons zal wonen, want het is een heel lieve jongen. Het zal ook voor mama en papa heel raar doen als K. moet vertrekken. Ze doen ontzettend veel voor hem en dat vind ik heel mooi. Ze zorgen ervoor dat hij zich gelukkig voelt en niets tekort komt.”

“De dienst die ons begeleidt, denkt dat K. wellicht twee jaar deel zal uitmaken van ons gezin”, aldus mama Tamara. “We zien hem openbloeien en de verbinding met onze kinderen groeit nog elke dag. We beschouwen K. als ons derde kind en dat vinden Pippa en Pallieter helemaal niet erg. Het afscheid zal niet simpel worden, maar we hopen dat we altijd een band zullen behouden met K.” (PDC)