“Hier zijn de gasten geen nummer”: Ieper nog altijd de meest gastvrije stad van het land

Voor de derde keer prijkt Ieper bovenaan de ranglijst van meest gastvrije steden in België volgens de website Booking.com. De lijst is gebaseerd op de beoordelingen van verblijfsbezoekers. Het zijn dan ook vooral de logiesverstrekkers die de pluim op hun hoed mogen spelden. Elk heeft zo zijn troeven. “Ons geheim? Jezelf blijven en iedereen gelijk behandelen”, zegt Serge Koether van Revelatio Dé Logies, die mag pronken met 9,8 op 10.

Het internationale reisplatform Booking.com baseert zijn ranglijst op de beoordelingen van verblijfsbezoekers. Na de erkenningen in 2021 en 2022 werd Ieper in 2024 opnieuw bekroond met deze prestigieuze titel van meest gastvrije stad van België. Op de ranglijst wordt Ieper gevolgd door Rochefort en Mechelen.

Schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Team Ieper) is trots op deze derde bekroning: “Ieper beschikt over een breed en kwalitatief logiesaanbod, van charmante B&B’s en vakantiewoningen tot hotels in de hogere categorieën en een aantrekkelijke stadscamping”, aldus Desmadryl. “Wat deze erkenning extra bijzonder maakt, is dat het een rechtstreeks gevolg is van de beoordelingen door bezoekers zelf. Dat betekent dat onze toeristische sector en gastvrijheid telkens opnieuw in de smaak vallen.”

Toekomstvisie

Om deze positie te behouden, blijft Ieper investeren in toerisme. “Deze erkenning motiveert ons om verder te blijven inzetten op een sterke toeristische beleving”, vervolgt Desmadryl. “Ieper is een stad met een unieke geschiedenis, maar ook met een toekomstvisie die gastvrijheid en kwaliteit centraal stelt. Samen met onze ondernemers blijven we Ieper op de kaart zetten als een topbestemming in de Westhoek.”

Ook burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) reageert enthousiast: “Deze derde erkenning toont aan dat Ieper zich als toeristische bestemming blijft versterken. Niet alleen de kwaliteit van de logies, maar ook het rijke culturele aanbod en de warme ontvangst maken het verschil. Dankzij het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum en Merghelynck Museum, de diverse rondleidingen, fiets- en wandelroutes en tal van evenementen, blijft Ieper een aantrekkelijke bestemming. Maar het is vooral een enorme waardering en erkenning voor de mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn.”

Directeur op pensioen

Zo heeft vakantiewoning Saillant in de Lange Torhoutstraat op booking.com een 9,6 op 10. Behalve de ligging en de mooie inrichting heeft de vakantiewoning nog een extra troef, want uitbaters zijn IFFM-medewerker Annick Vandenbilcke en Piet Chielens, gepensioneerd directeur van het oorlogsmuseum. “Sinds Piet met pensioen is, doet hij de ontvangst”, vertelt Annick. “Onze gasten zijn vaak Britten die met een bepaalde doel naar Ieper komen. Dikwijls om gesneuvelde voorouders te bezoeken of te zoeken. Als Piet dan je eerste contact is, dan zal dat ook wel deel uitmaken van de charme.”

“Ik lees de recensies alleen als de klanten maar 9,5 op 10 geven” – Serge Koether

Annick en Piet verbouwden in 2017 de benedenverdieping van hun eigen woning tot vakantieappartement. “Het is zeer ruim en zeer huiselijk ingericht. Ik hoor van de mensen dat dat een bonus is”, vervolgt Annick. “Maar ik denk dat het belangrijkste is om gewoon jezelf te blijven, vriendelijk te zijn en altijd je stinkende best te doen. We hadden een kat, de mascotte van het huis, maar ze is jammer genoeg gestorven. Ze kwam in veel commentaren voor als extra troef. Zo is het toch toepasselijk dat een kat er mee voor zorgde dat de kattenstad tot meest gastvrije stad wordt verkozen.”

Serge Koether van Revelatio, dé Logies. © TOGH

Nog straffer doet Serge Koether van Revelatio, dé Logies, in de Elverdingestraat met een 9,8 op 10. “Mijn geheim? Gewoon jezelf zijn en iedereen gelijk behandelen”, zegt Serge. “Een huiselijke sfeer creëren, mensen op hun gemak stellen… Toen we drie jaar geleden onze bovenverdieping verbouwden tot vakantiewoning was onze leidraad eenvoud. Keep it simple! De mensen zijn verwonderd van de eenvoud en dat het toch chique kan zijn.”

Serge maakt ook echt werk van de ontvangst, maar leest hij ook alle beoordelingen op internet? “Nee, ik lees ze wel als ze maar 9,5 geven. Dan panikeer ik. Oei, wat is er gebeurd? Wat was er mis? Zelf ben ik niet vlug tevreden, terwijl de mensen dat meestal wel zijn. Streven naar perfectie is moeilijk, want dan maak je jezelf ziek. Maar het streven naar sociaal zijn, het goed overbrengen… Mijn ouders hadden me beter een andere naam gegeven. Weet je wat Serge wil zeggen? Uw dienaar. Ik dien altijd de mensen, maar denk nooit aan mezelf. Dat is ook de rode draad door mijn leven.”

Hard werken

Iets verderop in de Elverdingestraat is er nog een B&B die een topscore behaalt. Meer dan 500 reviews leveren St. Georges IV een score op van 9,7 op 10. “St. Georges IV is ondertussen zes jaar open”, zegt uitbaatster Veerle Vanlerberghe. “Ik baatte vroeger krantenwinkel Lipstick uit in Zonnebeke, dus in die zin heb ik wel ervaring met klantvriendelijkheid, maar horeca-ervaring had ik helemaal niet. Het is gewoon een kwestie van je best doen. Weet je: ik doe het allemaal zelf. Ik denk dat dat een groot voordeel is. De klanten mogen niet het gevoel hebben dat ze een nummer zijn. Ik ben zeker trots op onze hoge score, maar het is hard werken. Je moet je zaak zien als je kind en er constant mee bezig zijn. Ik heb ook een supermooi pand, dus het is al plezant om klanten te ontvangen als je preus bent op wat je hebt en preus bent op wat je kan tonen.”

Veerle Vanlerberghe van St. Georges IV. © TOGH

Voor Jurgen Crombez, voorzitter van Horeca Ieper, is de erkenning vooral een bevestiging dat alle toeristische actoren goed bezig zijn. “Dit zijn de vruchten die we plukken van onze inspanningen”, zegt Crombez. “Qua hotelwezen heeft Ieper een heel goeie reputatie. Je hebt de bekende namen die steeds opnieuw innoveren om hun gasten op hun gemak te stellen, maar ook de kleine hotelletjes waar gezelligheid de grote troef is. Wat de restaurants betreft: als je ziet wat er bij ons geserveerd wordt, dan is dat toch een niveau hoger dan in de grootsteden. Het is veel persoonlijker. Het engagement naar de klant is groter. Wij doen een extra dienst die de klant eigenlijk niet moet vragen. Je hebt ook de dienst toerisme die inspanningen doet. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat we een geestige stad zijn waar de mensen zich op hun gemak voelen.”