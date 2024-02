Hier wordt dus niet gebouwd: watergevoelig openruimtegebied in Ruddervoorde uitgebreid

De Vlaamse Regering heeft het gebied grenzend aan de Sijslostraat in Ruddervoorde, waar de bouwfirma Bostoen uit Drongen de bedoeling had om 54 wooneenheden ofwel paalwoningen te bouwen, geduid als watergevoelig openruimtegebied (worg). Daarmee is het zo goed als onmogelijk om er nog op te bouwen.

Dit signaalgebied is nog niet ontwikkeld gebied met een ruimtelijke bestemming, zoals woongebied of industriegebied, dat ook een functie kan vervullen in de aanpak van wateroverlast. Omdat de kans op wateroverlast groter zou kunnen worden door hierop te bouwen, heeft de Vlaamse Regering in 2017 beslist om voor die gebieden een vervolgtraject op te starten rond wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn voor die gebieden. Dat heeft nu geresulteerd in een definitieve beslissing.

Alternatieve piste

De invulling voor die gebieden ligt nog niet vast, maar de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreetwijziging aan de Codex Ruimtelijke Ordening gedaan, met als doel om een alternatieve piste uit te werken voor dit gebied en delen ervan bouwvrij te houden door deze gebieden aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied (worg). Nu dit goedgekeurd is, kan er niet meer gebouwd worden in deze gebieden. Enkel infrastructuurwerken in functie van openruimtebestemming of een combinatie van natuur, recreatie, educatie, landbouw en ecologie zijn mogelijk.

In januari keurde de gemeenteraad het advies goed dat verleend werd aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) over de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, waaronder dus de Sijslostraat. Dat advies gaat uit van een uitbreiding van dit gebied aangrenzend aan een perceel van dezelfde eigenaar Bostoen/VEKABO, dat ook (donker)blauw kleurt op zowel de fluviale als pluviale overstromingskaart, voor het huidige en het toekomstige klimaat.

“Nu is er rechtszekerheid en kunnen de eigenaars een vergoeding aanvragen”

Het advies van de gemeente Oostkamp zorgt voor rechtszekerheid voor de eigenaars en de mogelijkheid tot het bekomen van een eigenaarsvergoeding. Het toevoegen van het aangrenzend perceel is een goede zaak. Zo wordt vermeden dat op dit restperceel toch nog gebouwd zou worden, met een niet wenselijke ontwikkeling langs een oude beukendreef richting Kanunnik Andriesstraat. De gemeente is zich ervan bewust dat een vrijwaring van dit gebied voor verdere bebouwing aangewezen is, gezien de bestaande en in de toekomst nog sterker aanwezig zijnde waterproblematiek. Dit gebied heeft een belangrijke functie in het watersysteem.

Meteen veel protest

Tegen het toenmalig bouwproject in de Sijslostraat is al in 2017 heel wat protest gerezen. Toen zei Luc Van Daele van het Comité d’Oude Brouwerijsite in deze krant dit: “We vrezen vooral dat sommige woningen door de nieuwe appartementen last zullen krijgen van het water, maar ook dat het zicht ontnomen wordt door de bouwstijl. Sommigen zullen vanuit hun tuin opkijken tegen een woningblok van 174 meter lang en 14 meter breed, en een witte slingerende muur zien met glaspartijen in, en dit vier verdiepen hoog.”

“Ook naar verkeersveiligheid toe stellen we ons heel wat vragen. Er komt een inrijweg in de Sijslostraat tussen de woningen met huisnummers 39 en 41, op een plaats waar regelmatige een ongeval gebeurt. Ook kan je de wagen bij het uitrijden niet zien komen vanuit Ruddervoorde dorp.”

“Het derde punt van onze protestactie is het feit dat er vier hoog zal gebouwd worden en dat er pas na de derde bouwlaag een insprong zal zijn. We hadden in Berlijn de Muur, iemand bouwt er een op de grens met Mexico (verwijzing naar toenmalig VS-president Trump, red.) en wij zullen er een hebben in Ruddervoorde. De bewoners in de Kanunnik Andriesstraat zullen in hun tuin opkijken naar een slingerende muur van twaalf tot vijftien meter hoog, met nu en dat een glaspartij of raam. Zo zal er ook veel inkijk zijn in hun tuinen.”

De firma Bostoen heeft toen de bouwaanvraag ingetrokken. (GST)