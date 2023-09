Hier in West-Vlanderen kan je terecht voor het betere biertje: 5 tips van biersommelier Sofie

In vier jaar heeft de biersommelier Sofie Vanrafelghem 800 cafés bezocht. Die noeste arbeid leidde tot ‘Het groot caféboek België’, met 400 topadressen. “Vooral in West-Vlaanderen moest ik pijnlijke keuzes maken, want er zijn bij ons zoveel goede kroegen”, stelt de Brugse auteur.

In vier jaar heeft de biersommelier Sofie Vanrafelghem 800 cafés bezocht. Die noeste arbeid leidde tot ‘Het groot caféboek België’, met 400 topadressen. “Vooral in West-Vlaanderen moest ik pijnlijke keuzes maken, want er zijn bij ons zoveel goede kroegen”, stelt de Brugse auteur.

In 2017 al bracht Lannoo Op café in Vlaanderen uit.

Na corona mocht biersommelier Sofie Vanrafelghem (41) haar horizon verruimen en ook Waalse en Brusselse kroegen afdweilen. Tegelijkertijd moest ze haar Vlaams huiswerk herschrijven. Een update bleek na zes jaar noodzakelijk, zeker na de pandemie.

800 pagina’s

Vanaf 26 september ligt Het groot caféboek België in de winkels: een 800 pagina’s dik naslagwerk waarin de schrijfster de cafés met de betere bierkaarten bundelt, plaatsen waar je ongedwongen, in een rustieke omgeving aan de toog kunt hangen. Veertig cafés per provincie.

Sofie beschrijft het interieur, geeft een biertip (de specialiteit van het huis) en serveert die met leuke anekdotes over bierbrouwen, hop-, mout- en gistsoorten, lekkere beer/food-combinaties en een toeristische topper in de buurt. “Wat mij het meest opgevallen is?

Brugge bierstad

Dat Brugge eindelijk wat meer appreciatie verdient als bierstad! Je vindt er de mooie biercafés, unieke bierinitiatieven en prachtige brouwerijen”, stelt Sofie Vanrafelghem. Bier degusteren was voor Sofie een late roeping: “Ik had geen opa die mij als kind stiekem een biertje liet proeven. Mijn ouders waren wijnliefhebbers. Pas tijdens mijn universitaire studies heb ik bier leren appreciëren. Mijn allereerste? Een Westmalle Tripel in ’t Brugs Beertje, bij Daisy. Ik heb toen mijn vader opgebeld en hem gevraagd waarom hij mij nooit gezegd had dat bier zo lekker is!” (SVK)