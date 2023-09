Hicham start inzamelactie voor Marokko: “Eerste vrachtwagen vertrokken naar Agadir”

Hicham Bouaazzaoui van Chark Transport lanceerde zondag een oproep via sociale media om bij zijn zaak zoveel mogelijk hulpgoederen te doneren na de zware aardbeving in Marokko. Grote tassen met onder andere kledij, schoenen, luiers, maandverbanden en dekens worden de komende dagen gratis door Chark vervoerd naar de getroffen regio.

Na de zware aardbeving in Marokko staat het dodental intussen op 2.500 slachtoffers. Hicham zijn broer woont in Marrakesh en bleef gelukkig ongedeerd, maar veel mensen zijn hun woning kwijt en leven er momenteel op straat. Hicham wil helpen en verstuurde via WhatsApp een bericht naar vrienden en collega’s om materiaal te schenken. En dat werd met ontzettend veel hulp beantwoord.

“Ondertussen kwam bijna elke nationaliteit uit de regio over de vloer. Iedereen voelt zich betrokken” – Hakima

“Er kwam onmiddellijk veel reactie op zijn oproep”, zegt medewerker Hakima Rahal (52). “Het is typisch voor onze moslimgemeenschap om elkaar te willen helpen. Ondertussen kwam bijna elke nationaliteit uit de regio over de vloer. Mensen van Pakistan, Rusland, Argentinië, noem maar op. Iedereen voelt zich zeer betrokken. Alle goederen die kunnen helpen, mogen hier gedoneerd worden. Maandagavond vertrekt onze eerste bestelwagen richting Charleroi om daar ingeladen te worden in een grotere vrachtwagen met eindbestemming Agadir.”

“We vragen om de goederen in stevige tassen af te leveren en indien mogelijk te vermelden wat erin zit. Voeding die niet lang bewaard kan worden, ligt moeilijker. Het zal toch even duren voor we de slachtoffers kunnen bereiken. Voor wie op dit moment geen materiaal kan aanleveren, raden we aan rechtstreeks geld te storten aan de hulporganisaties ter plaatse.”