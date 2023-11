HEY belevingsmuseum gaat tegen Pasen opnieuw open

Bij het HEY belevingsmuseum in de Pannestraat in Heist wordt momenteel koortsachtig gewerkt in het oude schoolgebouw. “Tegen de paasvakantie willen we het grondig vernieuwde museum, met ook veel gezinsvriendelijke aspecten, terug openen voor het publiek”, zegt cultuurschepen Astrid Mestdach (GBL).

Het is een drukte van jewelste wanneer we met cultuurschepen Astrid Mestdach (Gemeentebelangen) rondlopen in het oude schoolgebouw op de site van het HEY belevingsmuseum in de Pannestraat. Werkmannen zijn er met hamers, boormachines en werktuigen aan de slag om het gebouw grondig te renoveren en te restaureren. Ook het aansluitende gebouw, dat in 2006 werd geopend, is momenteel gesloten voor het publiek wegens een interne vernieuwing. Wel blijvend geopend is het in 2022 geopende gedeelte met mooie ontvangsthal en indrukwekkende visuele toepassingen, zoals een virtuele drone om boven een aantal gebieden van de kustgemeente te vliegen.

exposities

Het HEY museum – waar je alles ontdekt over het Knokke-Heist van toen, nu en straks – is de verre nazaat van het in 1960 gestichte Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago met een poldermuseum in Lissewege. Dit verhuisde in 1969 naar het oude schoolgebouw in Heist en kreeg de naam Heemkundig Museum Sincfala. Er was vooral vissersgereedschap en landbouwmateriaal te zien. In 1998 werd dit helemaal heringericht met een permanente tentoonstelling over het ontstaan van de zwinstreek en de evolutie van een vissers- en plattelandsgemeenschap tot een toeristische badstad. “Als alles klaar is, zal in het oude schoolgebouw zowel ruimte zijn voor wisselende, thematische exposities als voor een vaste tentoonstelling over Knokke-Heist. De eerste thematische expositie zou normaal gezien over het casino van Knokke gaan”, weet schepen Mestdach.

Paasvakantie 2024

“In de vaste expositie zal in de diverse klassen en andere schoolruimtes aandacht zijn voor onder meer de demografie van de gemeente, het vissersleven en carnaval. Er zal ook een nagebouwd klasje uit de tijd van toen te zien zijn. Het gaat eigenlijk om een vaste wandeling hier op de site waar verder ook nog aandacht is voor hedendaagse aspecten zoals evenementen in Knokke-Heist en bekende figuren die een link hebben met de gemeente. Tegen de paasvakantie van volgend jaar willen we het volledige museum, met ook veel interactieve, gezinsvriendelijke aspecten, terug openen voor het publiek.”