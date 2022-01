Hexia Cyclocross viert eerste jubileum in modder en stilte

Wie er de eerste drie edities bij was kan het zich nauwelijks voorstellen. Net zoals vorig jaar was het bijzonder stil rond de Heulebeek in Gullegem waar de vijfde editie van de Hexia Cyclocross plaatsvond. De schaarse supporters, die hebben we natuurlijk gespot. En verder: een mooie winnaar, een overgelukkige tweede en een perfect verlopen koers. De organisatoren zijn alvast tevreden.

De vijfde editie van de Hexia Cyclocross zou er een worden met 4.000 supporters die zittend hun biertjes zouden drinken, helaas besliste het overlegcomité er anders over. “Helaas wel”, blikt organisator Kevin Defieuw terug op een dag waarop vijf wedstrijden werden verreden op een modderig maar mooi parcours. “We hebben op tijd kunnen schakelen naar een alternatief plan, uiteindelijk werd het een editie zoals vorig jaar: zonder publiek.”

Geen publiek, dus ook geen zingend publiek dat op deze cyclocross een lange aanloop neemt naar het Gullegems carnaval. Bovendien zal een supporter met in elke hand een pintje iets spontaner praten. Het werd dus geen evidentie om een sfeerbeeld te schieten.

Geert Defoor en Geert Adams die aan de oversteekplaats. © SLW

Het trieste beeld begon al bij de start van de elite heren. Slechts enkele medewerkers keken geamuseerd toe. “Binnen een paar uur is dat hier allemaal opgekuist”, zei Kurt Huysentruyt. “Onmiddellijk na de aankomst maken we de aankomstzone vrij zodat ze hier morgen weer met de vrachtwagen kunnen leren rijden.” Hij hield woord. Tegen 20 uur kon je niet meer zien dat er vijf koersen zijn gestart en aangekomen. Nog aan de start stond een vijftal dames – vriendinnen van de startende wielrenners – paraat.

Dat en de dreigende wolken hield de renners niet tegen om er een vlammend begin van te maken. Direct het veld in waar de modderpoel wacht. Het werd een rustige dag voor Geert Defoor en Geert Adams die aan de oversteekplaats stonden. Ze waren vooral bezig onvoorzichtige supporters uit de modder te helpen. Steeds met de glimlach.

Bodyguards Johan De Winter en Geert Arteel bij de materiaalzone. © SLW

Even verderop was het wel een drukte van jewelste. Aan de materiaalzone lieten bodyguards Johan De Winter en Geert Arteel schijnbaar zonder moeite niemand toe zodat de mecaniciens rustig – nooit zoveel hogedrukreinigers tegelijkertijd zien werken – de fietsen konden afspoelen.

Thomas Vanhaverbeke, Tom Losfeld, Emiel Huysentruyt en Bailey Lein. © SLW

Op het desolate crossterrein kon je je echt eenzaam voelen. Gelukkig reed er nu en dan een renner met een flinke snot modder bengelend aan zijn neus voorbij. “Wie heeft die zandbak hier neergelegd?”, was te horen. En plots waren ze daar, vier echte supporters. Pintje in de hand: Thomas Vanhaverbeke, Tom Losfeld, Emiel Huysentruyt en Bailey Lein hadden het prachtigste zicht van het hele veld vanuit een tuin in de Heulestraat. “We hadden een kaart kunnen bemachtigen”, zegt die laatste. “Eén van de 4.000. Het zou een mooie dag worden. Met een brunch en dan een groot cyclocross feest. Helaas. We zijn uiteindelijk toch gaan brunchen en eigenlijk staan we hier niet slecht. Pintje?”

Geen tijd voor een pintje, want de renners kwamen bijna aan. En kijk, ook net voor de aankomst stonden enkele supporters vanachter de omheining de renners te bewonderen.

Oma Marijke en kleinzonen Sander en Seppe Holvoet. © SLW

Oma Marijke en kleinzonen Sander en Seppe Holvoet keken van een afstand toe. “We waren hier al deze morgen”, zegt Marijke. “Om de junioren aan het werk te zien. En in de namiddag stonden we hier terug. Sander is beginnend fietser, hij wou dit absoluut meemaken, zelfs van achter een omheining.” Sander zal heel tevreden zijn, idool Tom Pidcock won. Broertje Seppe baalde, want Wout Van Aert stond niet aan de start.

En er werd wel degelijk hard gefietst in Gullegem. Lars De Jong werd Belgisch kampioen bij de G-renners. Shirin Van Anrooij was de Nederlandse van dienst om op het hoogste podium te staan. En na driemaal Mathieu Van Der Poel was favoriet Tom Pidcock dit jaar de beste bij de elite mannen. De gelukkigste van het 50-koppig peloton was wel jongeling Jonas Wyseure die mooi tweede werd. Als het van de organisatoren afhangt dan vindt de zesde editie plaats op zaterdag 7 januari 2023. Met supporters. Dan zullen we wellicht niet thuis zijn een half uurtje na de aankomst.

