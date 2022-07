Hevige regenbuien zorgen voor lokale zondvloed in de Westhoek: “Het water spoot opeens uit de spots van mijn plafond!”

“Het water spoot opeens uit de spots van mijn plafond!” Cafébazin Marleen Hommez staat nog te trillen op haar benen, wanneer ze getuigt over de tweede modderstroom in een jaar door haar volkscafé bij Watou.

Het Poperingse grensdorp kreeg woensdagavond veel regen op korte tijd te verduren. Bij de Trappistenweg spoelden water en modder vanuit de landerijen richting de populaire boltra van Marleen, die haar café voorlopig moet sluiten. “Mijn verzekeraar heeft de schade van vorige zomer net uitbetaald, en kijk: het is wéér bingo!”

Helemaal in paniek

“Het eerste water kwam niet vanonder de deur, maar doorheen het plafond”, begint Marleen Hommez (55) haar relaas van een hectische woensdagavond. De kranige dame baat sinds het einde van de vorige eeuw volkscafé De Nieuwen Appel uit.

“Blijkbaar moet er tijdens de enorme regenval een lek ontstaan zijn in mijn dak. Ik raakte helemaal in paniek, toen een grote modderstroom vanuit de velden door mijn café, woning, buitenbar en boltra trok. Mijn zaak is gekend voor de boltra, een oud volksspel.”

“Ik begon met een boltra binnen, naast het café, en bouwde buiten een extra boltra om aan de grote vraag te voldoen. Het is de boltra buiten, die helemaal onder water kwam. De bollen zwommen precies rond in een zwembad.”

Klanten schieten te hulp

Marleen belde de hulpdiensten en werd snel geholpen door de brandweer en haar klanten Frans Decat (64) en Carine Fieu (60) uit Watou. Het meeste water werd de avond zelf al weggepompt, maar de cafébazin heeft nog veel kuiswerk.

“Het is overal gevaarlijk glad door dat slijk. Ik wil niet riskeren dat mijn klanten uitglijden en verongelukken. Daarom moet ik mijn café voorlopig sluiten en de reservaties voor de boltra uitstellen. Jammer, want het spel is heel populair. Iedereen speelt het graag, van de wieg tot de OKRA.”

“De schade? Dat moet blijken. Ik heb al gemerkt, dat de houten wanddeuren van mijn nieuwe buitenbar helemaal opgezwollen zijn, waardoor ik ze niet meer op eigen kracht dicht krijg.”

Moedeloos

De vrouw voelt zich verslagen. “Chance, wij wonen hier hoog en kunnen niet onder water komen, zei ik nog tijdens die zware overstromingen in de Ardennen vorige zomer. Helaas, niet veel later kreeg ik voor het eerst water binnen. Nu, een jaar later, is de regenval nóg erger. “

“Mijn goede verzekeraar heeft mijn schade van vorige zomer – zo’n achtduizend euro – net uitbetaald, en kijk: het is wéér bingo! Het water stond woensdagavond minstens vijf centimeter hoog. Ik word moedeloos van al die tegenslagen. Vergeet niet, dat de horeca het pas hard te verduren kreeg door corona. Het is verschrikkelijk.”

Marleen trekt zich op aan haar redders in nood. “Ik ben de brandweer en mijn trouwe klanten heel dankbaar. Na hun snelle hulp heb ik hen eens goed getrakteerd.”

Ook op andere plaatsen wateroverlast

Brandweer Westhoek moest in de loop van woensdagavond ook uitrukken naar de Westkust, Veurne, Lo-Reninge en delen van Poperinge bij de grens met Frankrijk, waar tot negentig liter neerslag viel per vierkante meter.

In Veurne liep een ondergrondse parkeergarage onder ter hoogte van de Suikersite. Bij de Poperingse grensdorpen Abele en Watou leek de overlast groter. Sommige hoppevelden en akkers liepen onder, wat leidde tot modderstromen.

In Veurne liep een ondergrondse parkeergarage onder ter hoogte van de Suikersite. © JT

Brandweerpost Zuid-IJzer moest water wegpompen uit een ondergelopen café aan de Trappistenweg, het wegdek reinigen en woningen beschermen met zandzakjes in de Kattestraat, en een stal met zo’n 37.000 kippen drooghouden aan de Korte-Wildeweg.

Kippen gered

Op dat pluimveebedrijf konden de regenputten het overvloedige water niet meer slikken. Ze liepen plots over, waardoor de nabijgelegen kippenstal dreigde onder te lopen. De brandweerlieden slaagden erin om het waterpeil te doen zakken en de dieren overleefden het incident. Tegen middernacht waren de meeste brandweerinterventies afgelopen.

In restaurant Terminus bij de voormalige grenspost Callicanes in Watou liep de keuken onder water. “We zijn net het dak aan het vernieuwen”, aldus zaakvoerder Pieter Verheyde. “Het heeft hier toch zeker een uur lang ferm geregend en de rioolputjes konden al dat water plots niet meer slikken.”

“We slaagden erin onze keuken voldoende en tijdig te reinigen, zodat we kunnen openen volgens onze normale uren. Wij zijn nog relatief hoog gelegen. Ik vermoed dat de overlast aan Franse zijde veel erger is.”

Kunstenfestival Watou

Op het Kunstenfestival van Watou liep een weideparking onder, maar tegen de opening om 10 uur was er nog amper hinder voor bezoekers. “Wij zijn er goed van afgekomen”, besluit Annemie Morisse, coördinator van het zomerfestival.

(TP)