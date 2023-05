Heuvelland zet deelwagen op de Dries in Kemmel

In Heuvelland staat voortaan voor inwoners en bezoekers een deelauto ter beschikking. De Fiat Panda krijgt een vaste standplaats op de Dries in Kemmel. De gemeente Heuvelland werkt hiervoor samen met het autodeelplatform van Claus2you.

“Een deelauto is dé oplossing voor wie graag op uitstap gaat, maar met het openbaar vervoer niet gemakkelijk op zijn bestemming geraakt. Of voor wie de (elektrische) fiets meestal ideaal is, maar een (extra) auto wel handig zou vinden om de boodschappen te doen. De deelauto kan ook perfect je tweede wagen vervangen die nu niet vaak uit de garage komt, maar die je toch niet zou kunnen missen”, weet bevoegd schepen Dirk Baekelandt.

De gebruiker zet via Payconiq een tegoed op de app van Claus2you en betaalt enkel voor de duur (2,99 euro per uur) en de afstand (0,25 euro per kilometer) van de autorit. Brandstof en verzekeringen zijn inbegrepen.

“Reserveren en openen van de wagen gaat eenvoudig via de app op de smartphone. De wagen staat klaar voor gebruik op zijn vaste stek op de Dries in Kemmel en herken je aan het logo van de gemeente Heuvelland en ‘claus2you’”, besluit Dirk Baekelandt.