Heuvelland krijgt label van pleegzorggemeente: “Pleegkinderen veilig en stabiel laten opgroeien en optimaal laten ontwikkelen”

Heuvelland is voortaan officieel een pleegzorggemeente. Het label werd overhandigd door Melanie Louagie, medewerker van Pleegzorg West-Vlaanderen. “We willen pleegzorg in de gemeente bekendmaken op een laagdrempelige manier, om zo meer kandidaat-pleeggezinnen aan te trekken en zoveel mogelijk pleegkinderen of -volwassenen te helpen”, weet schepen van sociale zaken Bert Doise.

Een pleegzorggemeente zet zich actief in om pleegzorg te verbeteren en uit te breiden. “Ons doel is om ervoor te zorgen dat pleegkinderen veilig en stabiel kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten de pleegouders voldoende ondersteuning krijgen bij de dagelijkse uitdagingen van pleegzorg”, verduidelijkt Bert Doise de werking. “Pleegkinderen opgevangen in een gezin in Heuvelland kunnen genieten van een verlaagd tarief voor activiteiten georganiseerd door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang.”