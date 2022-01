Heuvelland groeit naar gemeente van bijna 8.000 inwoners

Op 1 januari 2022 telde de gemeente Heuvelland 7.989 inwoners, net geen 8.000 dus. In 2021 kwamen er maar liefst 100 inwoners extra bij in Heuvelland.

“De grote stijging is vooral te danken aan nieuwe inwoners die naar Heuvelland kwamen wonen”, zegt burgemeester Wieland De Meyer. In Heuvelland houden cijfers van overlijdens en geboortes elkaar in evenwicht. Het aantal mensen dat naar Heuvelland komt, is al een aantal jaar in stijgende lijn.

Sterk woonbeleid

In 2012 startte de meerderheidspartij Gemeentebelangen met het tegengaan van de inwonersdaling. “Tussen 2000 en 2012 daalde het aantal inwoners met bijna 500. Op dezelfde weg verdergaan zou de leefbaarheid van de gemeente ondergraven”, weet de Heuvellandse burgemeester. “Daarom hebben we vanaf dag 1 werk gemaakt van een sterk woonbeleid. Een actief leegstandsbeleid, hogere belastingen voor tweede verblijven, geen nieuwe niet-bewoonde vakantiewoningen en het voorzien van voldoende nieuwe woningen voor jonge gezinnen wierp na een aantal jaar zijn vruchten af.”

De daling van de bevolking stopte in 2016. “Een sterk groeiende gemeente zullen we nooit worden, maar een bevolkingsaantal van zo’n 8.000 inwoners is toch noodzakelijk om de dienstverlening te behouden.”