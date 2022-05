Heulenaar studeert af als molenaar: “Je moet een passie hebben voor de machine”

Jurgen Van Heghe (48) uit Heule is naast treinbestuurder ook molenaar. Vorig jaar behaalde hij zijn diploma. Nu vind je hem elke derde zondag van de maand bij Preetjes Molen.

Jurgen Van Heghe (48) uit Heule is naast treinbestuurder ook molenaar. Vorig jaar behaalde hij zijn diploma. Je vindt hem, of zijn collega’s Koen en Henri, elke derde zondag van de maand tijdens het draaiseizoen bij Preetjes Molen aan de Hoge Dreef in Heule.

Het is de enige bewaarde en nog werkende vlaszwingelmolen in Europa en heeft dus een grote erfgoedwaarde. De houten standaardmolen uit de 19de eeuw werd genoemd naar zijn bouwer, Heulenaar Ivo Deprez. Die zwingelde in 1866 het vlas voor het eerst op windenergie. Het was bij een bezoek aan de molen dat Jurgen Henri leerde kennen.

Stage

“Het was fascinerend om Henri bezig te zien, hij gaf me het idee om de cursus te volgen. Vooral de rust en de kalmte spreken mij aan, maar ook de mechaniek en het erfgoed. Helaas was ik de eerste keer niet geslaagd, ik had mijn stage te weinig ter harte genomen (lacht). Jan Moreels, voorzitter van de vzw Vrienden van Preetjes Molen, sprak me erover aan en liet vallen dat ze nog een molenaar zochten, dus heb ik dan de cursus een tweede keer gevolgd én succesvol afgewerkt”, zegt Jurgen.

De cursus bestond uit tien zaterdagen, waarvan een theoretisch luik in de voormiddag en een molenbezoek in de namiddag. Daarnaast moest Jurgen 100 stage-uren volgen. Aangezien Preetjes Molen een staakmolen is, heeft hij geopteerd om het meeste van zijn stage bij een staakmolen in te vullen.

Opknapbeurt

“Mijn familie is wel trots dat ik molenaar ben geworden, we zijn met niet veel. Het zou fijn zijn als er wat meer molenaars zijn in de streek, maar langs de andere kant, er zijn ook niet veel werkende molens. Wevelgem staat stil, Moorsele staat stil, en Preetjes Molen kan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Het is tof dat de stad er de schouders onder zet en dat ze deze molen willen behouden”, zegt Jurgen.

In 2016 werd Preetjes Molen overgekocht door stad Kortrijk van vzw Vrienden van Preetjes Molen. De vzw heeft het waardevol stuk vlaserfgoed de jongste decennia bewaard voor de toekomst. Jan Moreels (voorzitter) en Brice Verheust (secretaris) zorgen voor de logistieke ondersteuning en begeleiden de molenaars. Sinds 2016 staat het Museum Texture in voor de exploitatie.

Zwingelen

“Het is vooral interessant om terug te keren naar het ambacht, naar de werkwijze van toen en hoe de mensen het vlas zwingelen. Als kind was ik altijd al geïnteresseerd in geschiedenis, in de oude verhalen van vroeger. Molens hebben namelijk ook een rijke geschiedenis. Dat en de mechaniek zijn de zaken die me het meest aanspreken. Uitleg geven aan de bezoekers is een leuke bijkomstigheid. Het is uiteraard extra opletten met de kleintjes, de draaizone van de wieken wordt daarom afgezet”, zegt Jurgen.

Molenaar zijn schept uiteraard een band met andere molenaars, het is tenslotte een unieke ambacht. Al zitten er soms speciale mensen tussen vertelt Jurgen: “Het is iets apart, dus ik denk wel dat je zelf ook een beetje anders moet zijn. Je moet een passie hebben voor de machine, dat vind je niet bij iedereen.”