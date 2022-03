Heulenaar Carlo Herpoel vertrekt naar Warschau om er Oekraïense vluchtelingen te eten te geven

Woensdagmorgen kort voor 9 uur is Heulenaar Carlo Herpoel met zijn kookvrachtwagen vertrokken richting de Poolse hoofdstad Warschau. Daar wil hij enkele weken koken voor Oekraïense vluchtelingen die daar gestrand zijn.

Carlo Herpoel is intussen bekend voor zijn tot rijdende keuken omgebouwde lijnbus, waarmee hij recent wekenlang is gaan koken – spaghetti, frieten, pannenkoeken, enz. – in Wallonië voor de slachtoffers van de overstromingen vorig jaar. ‘Ik ga waar machteloosheid toeslaat’ is zijn leuze, die in grote letters op zijn bus geschilderd staat.

En zo smeedde Carlo plannen om met zijn vzw Belgium Aid ook Oekraïense vluchtelingen te gaan helpen. Hij sloeg daarvoor de handen in elkaar met de Britse organisatie Feeding Humanity, die hij bij eerdere missies in Duinkerke en Griekenland heeft leren kennen.

De omgebouwde bus staat nog in de garage en raakte voorlopig technisch niet klaar, maar Carlo had een plan B klaar. “Ik kreeg kortgeleden de kans om met eigen centen een medische vrachtwagen te kopen. We hebben die in een week tijd – het was dag en nacht werken – omgebouwd tot hij ook kon dienen als kookvrachtwagen.” Het is wel de bedoeling dat de bus zo vlug mogelijk nog achterna reist.

Naar Warschau

Nadat nog enkele kleine technische probleempjes moesten worden opgelost, werd de vrachtwagen woensdagmorgen op de hoeve van Nic Cattebeke uitgewuifd door Carlo’s echtgenote Hilde, die zelf ook nog hoopt te kunnen nareizen. Carlo wordt vergezeld door twee chauffeurs-vrijwilligers: Dirk Vanreusel uit Bredene en Geert Debleye uit Ingelmunster. Ze hebben veel voeding aan boord maar ook medisch materiaal en dekens.

Oorspronkelijk dacht Carlo Herpoel naar de Roemeens-Oekraïense grens te trekken, maar intussen is gebleken dat het zinvoller is naar de Poolse hoofdstad Warschau te trekken. De bestemming is daar een groot muziekcentrum waar vele vluchtelingen samen zijn. Carlo wordt er opgewacht door een Limburger die in Warschau woont en de nodige prospectie deed om ervoor te zorgen dat ze effectief aan de slag kunnen om gestrande Oekraïners te helpen. Ze hebben zo’n 1.500 kilometer voor de boeg en denken er een twintigtal uur over te doen.

(NOM)