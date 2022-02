‘Het zwarte gat’ komt er niet aan voor Katrien

Op 1 februari ging Katrien Vanooteghem (61,5 jaar) met pensioen in Spes Nostra in Heule.

Katrien is een geboren en getogen Sentenaar. Haar man Paul Loosveld is afkomstig van Marke. Het koppel heeft drie kinderen – allemaal dertigers – en drie kleinkinderen van bijna 4, 2,5 en 1,5 jaar. Paul en Katrien zijn heel actief in het verenigingsleven op Sente. Katrien zit in het bestuur van volksdansgroep Scarminkel. “Wij dansen er ook allebei.” Ze is ook bestuurslid van toneelgroep Triene Wup, waar ze vroeger de requisieten deed. Verder zit ze in het verenigingsplatform en is ze lid van Femma.

Zelf nog leerling geweest bij Spes Nostra

Katrien ging als kind naar de basisschool in Sente en was zelf nog leerling in Spes Nostra. “Ik volgde er drie jaar ASO en trok dan nog voor drie jaar naar hotelschool Spermalie in Brugge.” Daarna volgde Katrien een regentaatopleiding huishoudkunde in Tielt en studeerde af in het jaar 1980. “Mijn eerste werkjaar was er één met allemaal korte interims. Ik gaf toen ook af en toe kooklessen voor vrouwenbewegingen. In oktober 1981 kon ik starten in het buitengewoon onderwijs in de Lange Munte, waar ik tot het einde van dat schooljaar kon blijven. Met de start van het VSO werd ik in het Spes Nostra in Heule het volgend schooljaar aangeworven voor complementaire activiteiten. Van daar ben ik in het STW (Sociale en Technische Wetenschappen) gerold. In het Spes werkte ik halftijds en ik kon ook halftijds avondles geven aan volwassenen in de rijksschool van Izegem. Ik kon die jobs 14 jaar combineren.” Sinds 1 september 1996 werkte Katrien voltijds in Spes Nostra Heule. Sinds 1 september 2010 werkte Katrien nog 80%.

Integrale opdrachten

Ondertussen werkte Katrien nog enkel in de derde graad. “Met de vernieuwingen zijn er vakken bijgekomen. Ik gaf minder kookles, maar er waren ook de integrale opdrachten en sociale wetenschappen. Ik was titularis van het 5de STW.” In het zesde jaar was Katrien de trekker voor de integrale opdrachten, met een ploeg van zeven leerkrachten waar elk zijn specialiteit heeft voor vakoverschrijdende projecten. Katrien gaf integrale opdrachten – waaronder soms eens een kookopdracht – in het vijfde en het zesde jaar en sociale wetenschappen in het vijfde jaar. Ze begeleidde ook de GIP’s in het zesde jaar. “Nu is de onderwijshervorming bezig, maar die zal niet meer voor mij zijn.”

Afgesloten

“Heet contact met de leerlingen en mijn collega’s zal ik missen, en ook het contact met de collega’s. Ik heb 40 jaar van de 41,5 jaar les gegeven in het Spes en heb dus veel collega’s weten toekomen.”

Katrien maakte ook een echte evolutie mee. “Ik startte nog met stencils, gelukkig werkte ik al met een elektrische typmachine. Via opleidingen en door veel zelfstudie leerde ik met de computer werken. Ik had echter niet gedacht dat ik op het einde van mijn carrière nog het afstandsonderwijs zou meemaken. Gelukkig werd ik goed begeleid door collega’s en ondersteunden we elkaar tijdens de coronacrisis.”

Nu voelt Katrien wel een beetje druk die wegvalt. “Ik moet niet meer constant bezig zijn en denken aan wat nog allemaal moet gedaan worden, hoewel ik mijn werk altijd graag gedaan heb. Ik heb het nu afgesloten en zal andere dingen doen. Ik kan nog wat nagenieten van de vele kaartjes, cadeautjes, versieringen, herinneringen en het mooie coronaproof afscheid dat ik kreeg. Ik heb zelfs nog een verrassing met mijn gezin tegoed.”

Geen ‘zwart gat’ voor Katrien

Nu Katrien met pensioen is, zal ze niet in ‘een zwart gat vallen’. Haar man was al een jaar met pensioen, en vorige week trok het koppel al naar de zon. “Ik droomde ervan op eens buiten het seizoen en in de winter naar de zon te gaan”, zegt ze. “We zullen er meer eens op uit trekken en meer eens gaan wandelen. Ook voor de kleinkinderen kunnen we eens zorgen en er is meer tijd om mijn ouders en Pauls vader te bezoeken. Ik zal me ook uitleven in de keuken, want ik heb altijd graag gekookt, maar met mijn job was de tijd er niet altijd om uitgebreid te koken. Ik doe dat ook graag eens samen met de kinderen. Met mijn dochter zal ik ook wel kookworkshops volgen.” Katrien blijft zich inzetten voor de verenigingen en zal nu ook kunnen meewerken aan het kunstproject in Sente. Ze is ook creatief en maakt juweeltjes met haar dochter. “Samen met mijn man zullen we ook meer in de tuin werken.”

(EDB – foto EDB)