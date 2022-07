Het zomert in Meulebeekse bib met discodans en verlanglijstjes

Na het voorlees- en knutselmoment voor kleuters woensdag laatstleden gaven bibcoördinator Rita Latrez en schepen van Cultuur Danny Bossuyt uitleg over het zomers bibprogramma.

“In juli en augustus starten we opnieuw met ons zomerterras op woensdagvoormiddag, telkens van 10 tot 12 uur”, begint Rita Latrez. “We zorgen voor een leuk programma dat in het teken staat van ‘Muziek’. Ouders en grootouders kunnen aan onze leestafel aanzitten om zich te verdiepen in kranten en tijdschriften of om kennis te maken met ‘Het boek in de kijker’.”

“Op 20 juli demonstreren Margaux en Michèle discodans op hoog niveau. Een week later zingt Sabine K3. Ilse Vanthournout van Funk I dance geeft een workshop en op 10 augustus brengt Geert Tallieu onvergetelijke popsongs. Het zomerterras wordt afgesloten op 31 augustus met een interactieve muzikale show gebracht door Rik Schrauwen.”

“Tijdens de vakantie pakken we eveneens uit met ‘Zomerse verlanglijstjes’. Geef ons het genre of onderwerp waarin je graag wegdroomt en wij zorgen voor een pakket van 5 titels.”

Bestemming Bib

“Deze zomer beleven we ook de derde editie van ‘Bestemming Bib’. Iedereen tussen 3 en 18 jaar kan in de bib een reispas afhalen met vier leestrips op. Voor elke trip lees je een boek en krijg je een stempel. Aan het eind van de zomer worden alle reispassen ingezameld en loot ‘Iedereen leest’ er een aantal winnaars uit. Mogen we langs deze weg nog een dringende oproep doen naar vrijwilligers om voor te lezen. Voor peuters en kleuters gebeurt dit op woensdagvoormiddag tijdens de zomervakantie en op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar.”

“Voor volwassenen gaat het vooral om het voorlezen van literaire fragmenten tijden ‘Samen Lezen’ ofwel om de voorbereiding van de themateksten. Geïnteresseerden hiervoor kunnen steeds contact opnemen met de bib, 051 54 13 80 of rita.latrez@meulebeke.be.”

Automatische uitleentoestellen

“Er waait heel duidelijk een gunstige wind doorheen onze bib”, pikt schepen Danny Bossuyt in. “Samen met het gemeentebestuur zorgden we ervoor dat de bib up to date gemaakt werd dankzij de gloednieuwe balie en de automatische uitleentoestellen. Verder is er een nauwe samenwerking met heel wat verenigingen en diensten van onze gemeente wat wij toejuichen.” (LB)