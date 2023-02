Het zomert binnenkort weer in Ruiselede

Het zal deze zomer weer heerlijk vertoeven zijn in het park aan de kerk in Ruiselede. Vanaf 2 juni tot en met 24 september kan zowel particulier als erkende vereniging het feestelijk aangekleed park gebruiken. Verenigingen die daar iets willen organiseren, reserveren best zo spoedig mogelijk via de digitale toepassing.

Vorig jaar was er enige commotie omtrent het niet al te milieubewust gebruik van het openbaar park. Een politiereglement stipuleert dat gemotoriseerd verkeer verboden is. De pop-up locatie zal opnieuw de prachtige looks vertonen van een aantrekkelijk feestpaleis. Met heel wat componenten zoals rode babbelstoelen en banken, vaste parasols, tafeltjes, zitblokken, lichtslingers, een tent met bar, een stretchtent van ruim 150 vierkante meter. Particulieren kunnen daar heerlijk vertoeven, maar geen evenementen organiseren. Er is een ruime listing opgemaakt van verbodsbepalingen en nuttige adviezen voor het gebruik die je kan nalezen op www.ruiselede.be. Tijdig reserveren is belangrijk. (RV)