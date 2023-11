Het Wijnavontuur blaast tien kaarsjes uit en organiseert najaarsdegustatie

Het Wijnavontuur uit Dentergem is een kleine wijnhandel die dit jaar tien kaarsjes mag uitblazen. Zaakvoerder Pieter Lattré organiseert binnenkort opnieuw een najaarsdegustatie op twee locaties.

“We zijn gespecialiseerd in het verdelen van wijnen en digestieven aan particulieren en de horeca”, weet Pieter. “Ik baat Het Wijnavontuur in bijberoep uit. In het dagelijks leven ben ik vrijetijdscoördinator voor de stad Harelbeke. Dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby, maar één die ik met veel plezier en passie uitoefen. Ik baat geen fysieke winkel uit, maar belever voor een groot stuk de horeca, terwijl klanten ook kunnen langs komen om wijn in het magazijn op te halen. Wie een feestje organiseert en de wijn of cava bij mij koopt, kan ook gratis glazen gebruiken, een extra service die wel gewaardeerd wordt.”

Steeds meer wijnboeren

Pieter viert het tienjarig jubileum van Het Wijnavontuur op 25 en 26 november, precies de data waarop hij een najaarsdegustatie houdt. “Naast klassieke wijnlanden zal er ook aandacht zijn voor landen die we minder goed kennen omwille van hun wijn, maar daar wel goed in zijn. Denk maar aan Bulgarije en Hongarije”, weet Pieter. “Ook Belgische wijnen zitten steeds meer in de lift. Vijf jaar geleden was er hier enkel wijngoed Capelle uit Schuiferskapelle. Intussen kruis ik twee andere wijnboeren als ik die richting uit ga. Net zoals elke gemeente vroeger brouwerijtjes had, zie je nu steeds meer wijnboeren. Een evolutie die ik alleen maar kan toejuichen.”

Op zaterdag 25 november gaat de najaarsdegustatie door in bloemenzaak Faits di Verts in de Hoogstraat 81/A in Oostrozebeke. Op zondag 26 november is dat in de Kroniek in de Oudenaardse Steenweg 131 in Deinze, telkens van 14 tot 19 uur. “Er zijn meer dan zestig wijnen en digestieven uit de hele wereld te proeven”, aldus Pieter. “De ingang is gratis. Elke bezoeker ontvangt naar aanleiding van onze verjaardag ook een gepersonaliseerd wijnglas. Daarnaast zijn er ook mooie prijzen te winnen.”