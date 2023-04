Het Vlot in Knokke-Heist neemt nieuwe snoezelruimte in gebruik

Het Vlot is een therapeutisch kinderdagverblijf in Knokke-Heist voor kinderen tot en met vijf jaar met een meervoudige beperking. De realisatie kwam mede tot stand dankzij de inbreng van vijf sponsors die het project steunden.

MFC Het Vlot (vzw Centrum van de Oostkust) langs de Heistlaan biedt dagopvang aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie volgens de specifieke noden van het kind. “Er is een nauwe samenwerking met de ouders, die we ten volle ondersteunen”, legt Els Van Poelvoorde uit. “Dagelijks staat een logopedist, kinesist, verpleegkundige klaar in de leefgroepen. We hanteren een duidelijke dag structuur bestaande uit afwisselend spel, therapie, verzorging en rust.”

Interdisciplinaire werking

De interdisciplinaire werking vormt de grote troef van het Vlot. De therapeuten werken in de leefgroep zodat ze de therapeutische doelstellingen perfect kunnen afstemmen op de haalbaarheid binnen het dagelijks leven. De opvoeders helpen mee de continuïteit in de zorg voor het kind bewaken. “Door deze intense samenwerking proberen we een mooie evolutie te bereiken, zonder dat het kind het gevoel heeft dat het ‘moet leren’. Anderzijds creëren we een warme en vertrouwde omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn. Gedurende de ganse dag, van het moment van opstaan tot het moment van slapen ervaren kinderen prikkels. Andere kinderen kunnen deze reguleren, kindjes bij ons hebben hier vaak moeite mee”, weet Els Van Poelvoorde.

“De kleinste dingen zijn extra druppels in hun emmer. Er is dan ook weinig nodig om hun emmertje te laten overlopen. Een aparte snoezelruimte geeft de optie om individueel met een kind te gaan snoezelen indien het overprikkeld is of nood heeft aan time out.”

Om het grote budget dat nodig was voor de realisatie van de snoezelruimte kon Het Vlot rekenen op vier service clubs uit Knokke-Heist: Lions, Innerwheel, Fifty-one en Kiwanis, plus de opbrengst van het padel-event van Tennis en Padelcub Duinbergen waar men een vorig jaar een wereldrecord brak. (ACR)