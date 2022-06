“Het verschil met Belgische ploegen is enorm groot”

Jesse Vandenbulcke heeft het goede gevoel weer te pakken. Na een val in Nokere Koerse moest ze even weer op haar positieven komen, maar nu is de renster weer in topvorm. Afgelopen weekend reed ze met haar kersverse team Le Col-Wahoo de RideLondon Classique, waar ze een mooie negende plaats in het algemene klassement wist te verzilveren.

“Ik keer zeker met een tevreden gevoel huiswaarts. Achtereenvolgens een 12de, 8ste en 10de plaats, en daardoor afsluiten met een 9de stek in het algemene klassement, daarmee kan je niet anders dan tevreden zijn. Voor mezelf geeft het een heel goed gevoel, ook omdat ik op die manier iets kan teruggeven aan de ploeg voor het vele werk. Maar ook als land hebben we laten zien dat er veel kwaliteit bij onze rensters zit. Neem nu de laatste rit, daar finishen we met drie Belgische rensters in de top tien: Lotte Kopecky (3de), Shari Bossuyt (7de) en ikzelf als 10de. Dus ook als land – over de verschillende ploegen heen – hebben we ons getoond op internationaal niveau.”

Het seizoen begon heel goed voor Jesse, met een mooie 20ste plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, maar al snel volgde in Nokere Koerse een domper op de feestvreugde. “Een zware val zorgde ervoor dat ik aan mijn knie en hand geopereerd moest worden, en daar merk ik nu nog steeds de gevolgen van. Zo moet ik nog altijd met speciale handschoenen rijden en mijn hand goed insmeren. Maar gelukkig kan ik wel weer presteren zoals het hoort.”

Deze week is Jesse enkele dagen thuis bij haar vriend Kieran en zoontje Fabian, maar dan gaat ze weer richting Londen voor de Women’s Tour, een zesdaagse rittenwedstrijd. De keuze voor een buitenlandse ploeg zoals Le Col-Wahoo heeft natuurlijk als gevolg dat je vaak een tijdje van huis weg bent, maar volgens de 26-jarige profrenster is het de beste stap die ze kon nemen in haar carrière. “Je kan je het verschil met de Belgische ploegen niet inbeelden, het is gigantisch. De aanpak is veel professioneler, en ze zijn ook veel directer.”

Crossen

Deze winter heeft Jesse enkele crossen gereden, terwijl ze voordien vooral op de piste te vinden was in de winter. “Ik was de piste eigenlijk wat beu geworden, en ik merkte dat ik in de wegkoersen de korte, intensieve inspanningen wat miste. Maar ik heb me vooral geamuseerd, dat is nog altijd het belangrijkste”, aldus de inmiddels naar Gentbrugge verhuisde Geluwse. (Robin Rosseeuw)