Het verhaal achter de ‘West-Vlaamse’ keizer uit ‘Het verhaal van Vlaanderen’

Als het over keizers gaat, kennen we vooral Caesar. Minder geweten is dat er in zijn tijd ook een ambitieuze commandant was die zichzelf uitriep tot keizer. Dat zagen we kort in de VRT-reeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’.

In de tweede aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ liet presentator Tom Waes ons kennismaken met de gebeurtenissen tijdens het Romeinse Rijk, waarbij ook het verhaal passeerde van een zogeheten West-Vlaamse keizer.

Marcus Aurelius Mausaeus Valerius Carausius was een eenvoudige soldaat die leefde in het land van de Menapiërs, wat dezer dagen West-Vlaams grondgebied is. Geboren in de derde eeuw, wat toen een woelige periode was waarbij generaals het tot keizer probeerden te schoppen. Het grondgebied was voornamelijk in handen van de Romeinen, en de Menapiërs leverden ook manschappen aan de Romeinse legioenen.

Keizer Diocletianus had zijn generaal de opdracht gegeven om ten strijde te trekken tegen Gallische opstandelingen. Carausius deed hij tijdens die veldtocht zo goed dat hij de titel ‘commandant’ kreeg, met onder zijn hoede de Romeinse vloot die aan het Kanaal gestationeerd was. Die lag niet aan onze kust, maar die van Noord-Frankrijk. Carausias vestigde zich in Gesoriacum, wat vandaag als Boulogne-sur-Mer wordt beschouwd. Hij moest het zeegebied vrijwaren van eventuele piraten, al hield hij naar verluidt de schatten van de piraten voor zichzelf, in plaats van die richting Rome te sturen.

Munten met de afbeelding van de zelfverklaarde keizer. © GF

Daar konden ze allesbehalve lachen met het verraad van Carausius, en werd het plan opgevat om hem te arresteren. Carausius, intussen bijzonder ambitieus geworden, besloot in de tegenaanval te gaan en verklaarde zich heerser van het gebied Noord-Gallië en Brittannia. Zijn troepen keken naar hem op en riepen hem in 287 tot keizer uit. Hij liet munten slaan met zijn eigen beeltenis en probeerde banden te smeden met andere lokale keizers. Al snel bleek hij niet zomaar een opstandeling, maar een machtige opponent voor Rome. Na een mislukte invasie, slaagde een generaal er wel in om door te breken. Carausius verschanste zich in Groot-Brittannië en scheurde het land af van het Romeinse keizerrijk: de allereerste Brexit.

Een oude prent waarin de moord op de keizer wordt afgebeeld. © William Hamilton

In 293 was het over en uit met het rijk van Carausius, nadat zijn schatbewaarder hem vermoordde. Allectus nam zijn plaats in, maar werd drie jaar later op zijn beurt vermoord door Romeinse legioenen, waardoor het gebied weer aansloot bij het Keizerrijk.