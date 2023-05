Het Ventiel ontvangt opbrengst van 37.900 euro voor Eten met Team Burgemeester

Elk jaar organiseert Team Burgemeester in het najaar een feest. “Dan vragen wij ook aan de aanwezigen om te schenken voor het goede doel. Jaarlijks is dat Het Ventiel omdat we ongelooflijk waarderen wat jullie doen”, zegt Vincent Van Quickenborne. De editie van 2022 in Xpo was bijzonder want de titelvoerende burgemeester kon er niet bij zijn om veiligheidsredenen. In totaal bracht het feest 37.900 euro op voor de werking van Het Ventiel. Op de veiling was de hoofdprijs een cinemazaal voor 300 personen met alles erop en eraan, goed voor 10.000 euro.

Het Ventiel bestaat sinds 2015 en is een buddyproject voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met jongdementie. Met het opgehaalde budget werden voorbije jaren al eens het fietsevent ‘In Het Wiel van Het Ventiel’ opgestart en een theatervoorstelling op poten gezet. Nu denkt de organisatie aan een evenement met dans en muziek.

Oprichter Gudrun Callewaert (60) had een klein aandenken mee voor Van Quickenborne. Een beeldje uit klei gemaakt door haar man Patrick De Jaegere (63). Hij kreeg in 2013 de diagnose van jongdementie. “Tijdens ons volgend fietsevent op 8 en 9 juli op het Nelson Mandelaplein willen we met alle aanwezigen zo’n beeldje maken. We willen daar één mooi kunstwerk van maken en dan schenken aan stad Kortrijk om een plaatsje te geven ergens bij jullie in het stadhuis.”

Vrijwilligerswerking

Het Ventiel is een volledige vrijwilligerswerking. Ze begeleiden ondertussen zo’n 148 mensen met (jong)dementie uit de regio. “We focussen op wat wel nog kan en niet op wat moeilijk geworden is. Uit ervaring weet ik dat de voldoening dan nog zo groot is. We zoeken naar activiteiten die net dat tikkeltje meer hebben. Zaken die men vroeger niet deed of die voor anderen ook niet evident zijn zoals zeilen, paardrijden of schilderen”, vertelt Gudrun.

Naast de groepsactiviteiten hebben ze ook de individuele activiteiten waarbij een buddy met iemand met jongdementie iets onderneemt. Dat kan gaan van een marktbezoek en een wandeling of fietstocht met tussenstop op een terrasje, tot een museumbezoek of samen tuinieren. De wekelijkse activiteiten gaan door op maandag- en dinsdagmiddag, op vrijdagmorgen en op de tweede en laatste donderdag van de maand is er een groepsactiviteit.

Zaterdag 14 oktober volgt een nieuwe evenement ‘Dansen met Team Burgemeester’ in LandMarck Kortrijk. Alle generaties uit de Kortrijkse regio zijn welkom. Meer informatie op www.dansenmetteamburgemeester.be.